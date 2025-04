Mejor que 'The White Lotus', esta joyita nos hará replantearnos lo que estamos viendo

Detrás de algunos de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años, como Big Little Lies o The Undoing, David E. Kelley vuelve a sorprenderos con otra serie adictiva, basada en la novela de Liane Moriarty. Con un reparto de lujo liderado por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, ambas productoras, y Michael Shannon, entre muchos otros, esta historia se mueve entre el drama y el suspense, explorando los rincones más oscuros y fascinantes del alma humana mientras juega con la tensión y el misterio en cada episodio.

Ha recibido tres nominaciones en los Satellite Awards y otra más en los Critics Choice Awards, y aunque no ganó ninguna de ellas, la crítica ha elogiado su originalidad, su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento y especialmente su audaz crítica social, al más puro estilo The White Lotus. Si buscas algo que te atrape desde el minuto uno, aquí es, y así lo consideran los más de 65.000 usuarios de IMDb que le han dado una puntuación de notable (7 sobre 10). No obstante, hay disparidad de opiniones, pues en Rotten Tomatoes los expertos en materia no están muy convencidos del resultado.

Tranquillum: el retiro de lujo donde todo puede suceder

Esta serie narra la historia de nueve personas, todas desconocidas entre sí y marcadas por crisis personales, que deciden acudir a Tranquillum House, un exclusivo retiro de bienestar. Situado en un entorno aislado y lujoso, este centro promete una transformación total en 10 días bajo la guía de su enigmática directora, Masha (Nicole Kidman). Cada huésped llega con sus propios miedos, traumas y deseos de cambio, buscando respuestas o una nueva oportunidad para sanar cuerpo y mente, pero a medida que se sumergen en las peculiares terapias y rutinas del retiro, la convivencia y la introspección sacan a la luz sus secretos más profundos y las verdaderas razones que los han llevado hasta allí.

Lo que al principio parece un refugio idílico, muy pronto se convierte en una experiencia desconcertante y llena de misterio. Los métodos poco convencionales de Masha y el ambiente controlado del resort despiertan dudas y tensiones entre los asistentes, quienes comienzan a cuestionar no solo las intenciones de la directora, sino también su propia capacidad de afrontar los retos personales que los han llevado a Tranquillum. A través de un tono de suspense y drama psicológico, la serie explora dónde están dispuestos a llegar estos nueve extraños para encontrarse a sí mismos y si realmente es posible reinventarse en tan poco tiempo.

¿Cómo es posible que todavía no hayas disfrutado de 'Nine Perfect Strangers'? Si has decidido quedarte en casa esta tarde de domingo, y tienes acceso al catálogo de Prime Video, ya te hemos montado el plan perfecto. A día de hoy, la serie consta de una única temporada de 8 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 45-55 minutos, por lo que es perfecta para hacerse un buen maratón. Además, ya está confirmado: tendrá una segunda temporada.