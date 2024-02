15 aniversario de WhatsApp: 10 cosas que no sabías sobre esta app

Es la aplicación más utilizada a nivel global. Sus constantes actualizaciones le permiten responder a las necesidades de los usuarios, ya sean individuos o empresas. La popular aplicación de mensajería salió al mercado el 24 de febrero de 2009 y fue “hija” de Brian Acton y Jan Koum quien había trabajado anteriormente en Adobe, Apple y Yahoo. Desde aquel entonces mucho ha cambiado.

1 WhatsApp está valorada actualmente en más de 100.000 millones de euros, suficiente para sobrepasar el PIB de algunos países, más de cien para ser exactos.

2 Aunque WhatsApp no cobra por sus servicios, la opción Business sí lo hace si la respuesta tarda más de 24 horas desde que el cliente envió la pregunta. Obviamente, esto es apenas una parte del negocio. Teniendo en cuenta que se envían más de 100 mil millones de mensajes diarios, el volumen de datos es enorme. Y esa información, aunque no es personal, sí alimenta a Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp).

3 WhatsApp no es compatible con iPad. Por extraño que suene, la app todavía no está disponible de forma nativa para la tableta de Apple. ¿Puede tener que ver con que Koum siempre mostró su descontento con la marca de la manzana?

4 Jan Koum trabajó para Yahoo durante casi una década antes de dejarlo en 2007. Después de un año de viajar por el mundo, solicitó trabajar tanto para Twitter como para Facebook, pero ambos lo rechazaron. Irónicamente, Facebook, la empresa que lo rechazó en ese momento, compró la empresa 2 años después por 19.000 millones.

5 Es posible realizar pagos con WhatsApp, al menos en la India, donde se está llevando a cabo un estudio inicial entre un millón de usuarios.

6 En 2014, cinco antes que Facebook comprara WhatsApp, la empresa tenía mil millones de usuarios, pero apenas 55 empleados. Lo que significa que cada uno de ellos tenía a su cargo los mensajes de más de 18 millones de usuarios.

7 A pesar de su enorme popularidad, WhatsApp está prohibido en 6 países de todo el mundo, ya sea por razones políticas o por reclamos de seguridad, la app no se puede usar en Cuba, Corea del Norte, Qatar, Omán, UAE, China, Irán y Siria.

8 WhatsApp no tiene servidores, los mensajes se almacenan en nuestros móviles. Si los borramos no habrá forma de acceder a ellos a menos que tengamos copia de seguridad. Lo que sí guarda la app es la información vinculada a nuestra ubicación, nuestras rutinas y más detalles, pero no el contenido.

9 Ser la aplicación más usada a nivel global tiene un precio: la cantidad de veces que la miramos al día. De acuerdo con diferentes estudios, se abre más de 30 veces por día. Las personas mayores de 65 lo hacen 17 veces cada 24 horas.

10 Más de 1 millón de usuarios nuevos cada día. Esa es la cifra que más llama la atención. Como WhatsApp necesita un número de teléfono para registrarse, la cantidad de usuarios falsos también es mínima en comparación con otras plataformas como Facebook o YouTube, lo que hace que este número sea aún más sorprendente.