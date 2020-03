Cinco consejos para empezar a jugar a videojuegos durante la cuarentena

Elegir un juego adecuado a tu nivel. Si eres principiante y nunca has jugado a ningún juego, debes empezar por el nivel básico. Seguro que con la práctica podrás ir subiendo de nivel y llegando a donde todos los gamers llegan.

Hay gustos para todo, también en los videojuegos. No te dejes llevar por la popularidad de los juegos más famosos del momento y elige siempre uno que se identifique contigo. Como en el cine, por ejemplo, hay videojuegos de todas las temáticas y podrás jugar a aquel que despierte tu interés y te resulte divertido.

Revisa tu conexión a internet. En estos días en los que no puedes estar junto a tu familia o amigos todo lo que te gustaría, aprovecha para crear batallas con ellos y jugar telemáticamente. Los videojuegos no sólo no aíslan, sino que, en momentos de confinamiento, pueden unirte con los que están lejos. Eso sí, es importante tener una buena conexión a internet.