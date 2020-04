La tecnología, nuestra aliada para estar en contacto con el mundo exterior

El mundo se cierra. Para frenar la rápida expansión del virus, ya son varios los gobiernos que han decretado el aislamiento como norma social. En este contexto, las nuevas tecnologías han cobrado un papel central en nuestra vida diaria, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para continuar con nuestra rutina en la medida de lo posible.

Gracias a Internet, hoy por hoy podemos trabajar, hablar con nuestros familiares y amigos, hacer la compra online, ver las noticias a tiempo real… Además, con el confinamiento, han aparecido multitud de “planes electrónicos” para pasar el tiempo con entretenimiento y cultura: conciertos en streaming, visitas virtuales a museos, plataformas de contenido audiovisual en abierto, clases de instrumentos, o las sesiones de gimnasia colectiva en casa son algunas de las opciones que podemos elegir conectados a la red.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. De la misma forma que la tecnología ha disparado la creatividad de muchos a la hora de generar iniciativas que amenicen estos días, también ha estimulado la aparición de nuevas brechas en ciberseguridad que debemos tener en cuenta.

Por ello, son muchas las entidades -como Banco Santander- que están ofreciendo consejos para crear conciencia de las precauciones en seguridad online que debemos tener en nuestro día a día. Es importante estar atentos a los sitios web que visitamos, los correos que recibimos o la robustez de nuestras contraseñas. Como estos, recomiendan una serie de consejos fáciles de aplicar para mantenernos más seguros ante intenciones maliciosas.

La nueva realidad del teletrabajo

Aunque muchas empresas ya lo practicaban, esta nueva situación ha forzado a muchas otras a lanzarse a la modalidad del trabajo desde casa. Esto ha supuesto un reto para empresarios y trabajadores que han tenido que trasladar equipos a muchas casas cuyos espacios no estaban preparados.

Sin embargo, la tecnología ha conseguido algo increíble y es que se diluyan las barreras físicas para la actividad profesional en muchos sectores. El work from home es algo muy positivo y perfectamente seguro, si atendemos a las siguientes advertencias:

Debemos cuidar que el ordenador y las herramientas de trabajo estén en un lugar siempre seguro , a salvo de accidentes del hogar o de los niños, si tenemos.

Es imprescindible que comprobemos siempre la identidad de los participantes en las videoconferencias y asegurarnos de que no hay ningún número desconocido para todos.

Del mismo modo, podemos asegurarnos del remitente de los emails que recibimos , sobre todo cuando no los esperamos o nos solicitan realizar alguna acción sospechosa.

Navegar solo por sitios web cuya dirección comience por HTTPS -no HTTP- y que muestren el candado en la barra de navegación nos garantizará que sean páginas seguras y protegidas.

Fake news: tan peligrosas como virales

Uno de los males más peligrosos de estos tiempos en los que un post de una red social puede dar la vuelta al mundo en segundos es el de las noticias falsas. Aunque las fake news han existido desde que nació el periodismo, hoy son más que nunca una fuente de bulos y falsas creencias para los que hay que estar preparado.

Afortunadamente existen algunas características en las que podemos fijarnos para evitar caer en la trampa:

El creador de la noticia , ya sea un individuo o una organización, puede ofrecer pistas sobre la veracidad de lo que se relata. A esto se le llama autoridad y se puede verificar a través de la propia información que haya sobre el emisor (que sea una persona o una empresa real, con más perfiles y más contenido…).

Podemos contrastar la información de la noticia buscando su aparición en otros medios o en sitios web oficiales cuya dirección acabe en .gob.es, .edu, .org …

En el caso de noticias sobre salud , lo mejor es consultar qué dice el organismo competente, en su propia web oficial o sus canales sociales.

Algunas páginas web se dedican enteramente a desmontar total o parcialmente algunos de los mensajes que nos llegan por redes sociales como WhatsApp . A veces, una simple búsqueda en Internet puede ofrecer resultados para desmontar mitos.

Debemos vigilar los anuncios que solicitan donativos económicos e informarnos a conciencia de quién está detrás de la campaña. Muchos cibercriminales pueden aprovecharse de las ganas que tenemos de ayudar.

Cuidado también, por los mismos motivos, con las promociones y ofertas increíbles, sobre todo si son de material sanitario, deportivo o dirigido a niños.

Estar cerca de nuestros seres queridos sin exponerlos

En España, la vida social era uno de los pilares fundamentales del día a día de la gente y el COVID-19 parece que no ha podido cambiarlo. Aunque hemos sustituido la calle por el ordenador, la tablet o el móvil, seguimos estando cerca de los nuestros gracias a las apps de videollamadas, que nos permiten conversar con nuestros familiares y amigos. Y no solo eso: muchas incorporan funcionalidades como el karaoke, juegos de preguntas, de dibujos o de adivinar películas.

Sin embargo, tampoco estas herramientas están libres de malware. Según señalan los especialistas, algunas aprovechan que es necesaria la descarga de la aplicación para colar en nuestros sistemas algún archivo malicioso. Para evitarlo, podemos comprobar estar descargando siempre desde el sitio web oficial de la aplicación y leer los comentarios y opiniones que otros usuarios han aportado.

Tranquilos dentro y fuera de casa

Estamos viviendo un momento muy especial en el que, como ciudadanos, somos responsables, no solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino de hacer lo posible por protegernos como sociedad. No obstante, y tal y como ponen de manifiestos estos consejos, es importante que tomemos algunas sencillas precauciones también dentro del hogar, para poder llevar la situación lo mejor posible. Es en circunstancias como esta en las que nuestra tranquilidad, dentro y fuera de casa, no tiene precio.