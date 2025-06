Por qué deberías tener un disco duro de toda la vida para copias de respaldo y no un SSD

Cuando hablamos del hardware de los ordenadores que utilizamos, parece que el que sea cada vez más rápido, más pequeño, más ligero y más silencioso siempre va a ser mejor. Pero no es lo que sucede en todos los casos, no al menos si hablamos de almacenamiento. Los discos duros mecánicos de toda la vida, los que metían ruido al hacer girar sus platos magnéticos, dejaron paso en la década pasada a los SSD, que reúnen todas las características mencionadas anteriormente. Hoy son los que traen cualquier portátil u ordenador de sobremesa nuevos, pero eso no quiere decir que sean la mejor solución para todos los casos.

Que los SSD hayan dominado el mercado es lógico. Sus velocidades de escritura y lectura de datos son vertiginosas en comparación con los HDD y también son más resistentes a los golpes, dado que funcionan sin partes móviles. Pero esto, sin embargo, no ha extinguido el mercado de los discos duros mecánicos, que los fabricantes siguen produciendo y los usuarios comprando.

En 2025, no tiene sentido usar un HDD como disco duro principal desde el que arranca el sistema operativo y los programas instalados. Mientras que un HDD moderno puede alcanzar velocidades de lectura y escritura acercándose a los 300 MB/s, los SSD más modernos pueden llegar hasta 13.000 MB/s, si la placa madre del equipo utiliza PCIe (interfaz de alta velocidad que conecta componentes internos en el ordenador: tarjetas gráficas, CPU, SSD, etc.) 5. Con PCIe 4 y 3 pueden llegar a 7.000 MB/s y 3.500 MB/s, respectivamente. La diferencia es abismal.

Pero sí lo tiene utilizarlo como copia de respaldo de lo que se tenga en el principal, por una gran y enorme ventaja que mantienen sobre los SSD. Si hay un fallo, la recuperación de datos es mucho más probable con un HDD que con un SSD. En otras palabras, si tu SSD ha dejado de funcionar repentinamente, es habitual no poder recuperar esos datos jamás o que te cueste un pastizal hacerlo. Por eso es conveniente utilizar un HDD para copias de respaldo de la información importante en el ordenador.

Cómo funcionan los HDD y SSD y por qué fallan

Los discos duros tradicionales escriben los datos sobre superficies magnéticas giratorias que son leídas por un cabezal móvil. Aunque este sistema mecánico puede desgastarse con el tiempo, lo hace de forma progresiva y suele dar síntomas: sectores defectuosos, ruidos anómalos, lentitud. Cuando un HDD empieza a fallar, muchas veces aún se puede acceder a parte del contenido. Y siempre se puede recurrir a servicios profesionales de recuperación que desmontan el disco en entornos controlados y extraen los datos directamente de los platos.

Los SSD o discos de estado sólido, en cambio, almacenan los datos en chips de memoria flash NAND, similares a los que llevan los móviles o las tarjetas SD. Su talón de Aquiles reside en dos aspectos: la degradación de las celdas de memoria con el uso y los fallos del controlador electrónico. Cuando un SSD falla, suele hacerlo de forma repentina y completa, sin señales de aviso. Y si el controlador se avería, el acceso a los datos puede quedar totalmente bloqueado, incluso aunque la memoria interna esté intacta. En ese escenario, la recuperación suele ser difícil y cara, dado que requiere equipo muy especializado, o directamente imposible.

La copia de seguridad que no puedes perder

Un buen sistema de respaldo debe contemplar la peor situación posible: que tu dispositivo principal se rompa y que la unidad de backup sea la única forma de recuperar tu información. En ese contexto, la elección es clara: un disco duro mecánico sigue siendo la opción más sensata. Son mucho más baratos por gigabyte, pueden estar almacenados años desconectados sin degradarse, al contrario que un SSD, y, si algo va mal, tienes más opciones para recuperar tus archivos.

Así que, aunque el SSD se haya ganado su sitio en tu ordenador o portátil, cuando pienses en copias de seguridad, elige un disco duro de los de siempre. No siempre lo más moderno no es lo más fiable.