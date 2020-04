Coronavirus: ¿Por qué todo el mundo habla de la importancia del eCommerce durante la cuarentena?

el auge que está teniendo el canal de tiendas virtuales está sirviendo para impulsar la innovación entre startups, PYMES y grandes empresas que se han dado cuenta de que la digitalización no es una opción sino una obligación. No cabe duda de que esta crisis está generando una mayor apuesta por parte de las empresas por invertir en su desarrollo tecnológico e impulsar iniciativas y acciones de I+D tecnológico. Así, se hace sumamente importante que, al mismo ritmo que las empresas se digitalizan, los profesionales lo hagan también para estar a la altura y tener las capacidades de gestionar este proceso de transformación, además de adaptarse a los nuevos retos y seguir siendo relevantes en la empresa. Algunas empresas deberán redefinir los perfiles de sus profesionales, o contratar servicios externos para poder cumplir con las necesidades del negocio, y esta situación generará una demanda de talento especializado que puede no ser cubierta por los profesionales existentes en el mercado, presentando una oportunidad profesional. Así, la formación continua en temas digitales y tecnológicos resulta imprescindible para estar al tanto de las tendencias más innovadoras, y para ello, la clave son los programas especializados como por ejemplo el Digital Training Certificate , un certificado de formacióntelepresencial en eCommerce, marketing y analítica digital, queha lanzado para estos momentos de confinamiento.