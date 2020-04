Maid of Sker: el juego de terror basado en el folklore galés se acerca a su estreno

Wales Interactive, el estudio responsable de ‘Soul Axiom’ y el thriller de ciencia ficción interactivo para PC y consola ‘The Complex’, ha revelado los plazos previstos para la publicación de ‘Maid of Sker’, la próxima apuesta del estudio, una obra que pertenece al género Survival Horror con vista en primera persona, ambientado en un hotel remoto que recupera una historia sangrienta y macabra del folklore galés. El juego llegará a PS4, Xbox One y PC un día indeterminado del mes de junio y más tarde debutará en Nintendo Switch.

‘Maid of Sker’ traslada su historia a 1898 durante la “famosa masacre de Hotel Sker”. La inspiración principal del argumento se remonta al cuento del siglo XIX de Elisabeth Williams, la historia de un imperio familiar impulsado por la tortura, la esclavitud, piratería y un misterio sobrenatural que sofoca los terrenos del hotel. Los jugadores que se aventuren a entrar en el Hotel Sker deberán usar tácticas de supervivencia sin armas (algo que recuerda a ‘Outlast’).

Como método, se ha optado por un sistema de inteligencia artificial basado en sonido y tácticas de supervivencia sin armas. Los jugadores podrán taparse la boca para guardar silencio y así escapar de los enemigos. El estudio también pone en valor que el audio se base en un sistema de sonido 3D e imágenes realistas en 4k sin limitación en PC (1080p 60fps mínimo), además de mejoras en PS4 Pro y Xbox One X.

‘Maid of Sker’ se anunció durante Halloween 2018. Inicialmente el juego de terror tenía prevista su llegada para 2019. Aunque, obviamente, no se ha cumplido con el calendario, no pasará mucho tiempo antes de que los amantes del terror lo tengan entre sus manos. El anuncio viene apoyado por un intenso tráiler. El vídeo se llama " Suo Gân -Welsh Lullaby" en referencia al himno que compone su banda sonora.

Maid of Sker - Suo Gân Trailer