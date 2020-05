Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 se deja ver en Xbox Series X

Paradox Interactive regresa desde el Inside Xbox con un nuevo tráiler de ‘Vampire The Masquerade: Bloodlines 2’, que muestra la gran cantidad de avances realizados al juego y ofrece la impresión de estar preparado para debutar en las consolas de nueva generación. ‘The Masquerade: Bloodlines 2’, de hecho, está casi listo para acompañar a los jugadores a recorrer las calles de una oscura recreación de la ciudad de Seattle. Entre facciones, cultos y seductores personajes, cada elección condicionará el equilibrio de poder de la sociedad de vampiros.

‘Bloodlines 2’ es el sucesor del icónico ‘Vampire: The Masquerade – Bloodlines’, y de acuerdo con Paradox, la entrega contará con narración reactiva, rápidos combates cuerpo a cuerpo y personajes con sus propias motivaciones ocultas. Creado en un acto de insurrección vampírica, comenzaremos el juego como un incipiente Thinblood cuya existencia aviva una guerra entre facciones vampíricas en Seattle. Para sobrevivir en una sociedad de vampiros, no quedará otra que establecer alianzas incómodas con las facciones y unirse a uno de los clanes de vampiros de sangre completa, al tiempo que acechamos las calles de la ciudad en busca de presas. Estará disponible con el lanzamiento de Xbox Series X y PlayStation 5 y también se lanzará en PC, Xbox One y PlayStation 4.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ‘Come Dance’ Trailer