Unreal Engine V deja imágenes increíbles en su presentación para PlayStation 5

El reloj sigue corriendo y lentamente nos acercamos al nacimiento de una nueva generación de consolas. Según se van acercando las fechas clave, fabricantes, desarrolladores, editores y empresas ligadas a la industria también presentan sus productos. Una de estas compañías es Epic Games, que ha presentado al gran público su nuevo motor gráfico para juegos de la próxima generación: Unreal Engine V. El impresionante software de creación se ha revelado con una demostración jugable ejecutada en PlayStation 5.

El director técnico Brian Karis y el director de arte Jerome Platteux han comentado algunas de las características clave del motor. Durante la charla, concretamente dos fueron las nuevas tecnologías que recibieron más atención: la función "Nanite", una geometría de micropolígonos virtual que permite a los desarrolladores crear detalles geométricos hasta límites insospechados y "Lumen", un completo sistema de iluminación global dinámico que reacciona de inmediato a los cambios de estado del escenario.

La demostración “Lumen in the Land of Nanite” se ejecuta en vivo en PlayStation 5 y muestra estas dos nuevas tecnologías centrales. Son compatibles para los desarrolladores en la versión Unreal Engine 4.25, destinada a creaciones para la próxima generación, con mejoras, por ejemplo, en Niagara VFX, físicas de destrucción y caos, mejoras en el sistema de animación y avances de audio. Unreal Engine 4.25 también incluye soporte para consolas de próxima generación. De esto se deduce que los equipos de desarrollo que se decidan por Unreal Engine V tendrán a su disposición características muy sofisticadas para aplicar en sus creaciones.

Nanite

Nanite promete a los desarrolladores características nunca antes vistas. Según Epic, este elemento es "capaz de importar a Unreal Engine toda la calidad cinematográfica y artística de miles de millones de polígonos." La geometría de micropolígono virtualizada de Nanite se escala en tiempo real y no habrá pérdida de calidad en este proceso. El equipo utiliza la extensa biblioteca Quixel Megascans para obtener objetos de calidad cinematográfica.

Lumen

La otra gran novedad es un complejo sistema de iluminación. La tecnología “procesa la interreflexión difusa con reflexiones infinitas y reflexiones especulares indirectas en entornos enormes y detallados, en escalas que varían de kilómetros a milímetros”. En palabras más comprensibles: la función Lumen permitirá una solución de iluminación global totalmente dinámica que reacciona de inmediato a los cambios de escena y luz. Es decir, se podrán crear escenarios más orgánicos y dinámicos, variando, por ejemplo, el ángulo de incidencia del sol, con la cadencia de la iluminación de una linterna o abriendo un repentino agujero en el techo.

Epic Games también señala que PlayStation “proporciona un aumento dramático en el ancho de banda de almacenamiento” que emplea Unreal Engine V. El futuro parece muy prometedor con esta nueva tecnología, que estará disponible en algún momento de 2021.

Unreal Engine 5 Revealed - Demo Running on PlayStation 5