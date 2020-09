Apple Watch Series 6: este Apple al día, del médico te libraría

Apple ha presentado su nuevo Apple Watch series 6, la sexta generación de su icónico reloj. Y es evidente que los tiempos y las prioridades han cambiado. Si más de un lustro atrás el objetivo pasó de ser escuchar música, poder hacer llamadas o recibir y enviar mensajes, ahora la diana está centrada en la salud.

Los componentes ahora se han “fusionado” para realizar otras tareas más importantes

Los componentes, como acelerómetro, GPS, infrarrojos que antes servían para medir la posición, la distancia recorrida y la ubicación, ahora se han “fusionado” para realizar otras tareas más importantes. El Apple Watch Serie 6 es capaz de indicarnos si nos encontramos en un ambiente con una gran contaminación sonora y recomendarnos un cambio de ubicación . Lleva detección de caída y aviso automático a sistemas de emergencia o contactos preseleccionados. Y también incluye un altímetro.

También facilita la posibilidad de realizar un electrocardiograma y, en apenas 15 segundos, mide el volumen de oxígeno en sangre (VO2). Esta medida es muy importante en términos de salud ya que básicamente lo que hace es notificarnos la acción conjunta de nuestros pulmones y el corazón: que la sangre llega adecuadamente a cada sitio. Se trata de información crítica sobre respiración y circulación. Y no es extraño. Ambos sistemas están muy implicados en el desarrollo y diagnóstico de la COVID-19. De hecho Apple ha llegado a convenios con diferentes universidades e instituciones especializadas, para realizar estudios que permitan determinar con anticipación determinados marcadores que alertan sobre la presencia del SARS-CoV-2. Por ejemplo un descenso en el volumen de oxígeno en sangre no vinculado a un esfuerzo, mala rutina de sueño, fatiga, etc.

Escuchar música, hacer llamadas o recibir y enviar mensajes son cuestiones de comodidad. La prevención sanitaria es un asunto de importancia. El aumento de la esperanza de vida a la par que se incrementa la obesidad y el estrés en la población, hacen que sea fundamental el trabajo de educación en salud. Por ello no es extraño que Apple (y otras marcas también) se centren tanto en la salud en sus accesorios.

En el interior del Apple Watch Series 6 está el nuevo chipset dualcore S6, basado en el A13 (el del iPhone 11), es un 20 % más rápido que la generación anterior y su pantalla 2,5 veces más brillante. El Apple Watch Series 6, disponible a partir del viernes, viene en azul, oro, gris acero y rojo y estará disponible a partir de 399 euros. También habrá una versión más económica, la SE, por 299 euros y la oportunidad de adquirir un Serie 3 por 199 euros.