Martha is Dead: la apuesta de terror psicológico también llegará para PS4 y PS5

Unos meses después de anunciarse la llegada del juego de terror ‘Martha is Dead’ a Xbox Series X y Xbox One, la casa de software italiana LKA, conocida por ser los responsables de ‘The Town of Light’, ha revelado que el proyecto también estará disponible en las consolas de Sony, es decir, PlayStation 4 y PlayStation 5. Publicado por Wired Productions, el juego nos pondrá en la piel de una joven cuya hermana gemela, Martha, ha sido encontrada sin vida a orillas de un lago.

El título está ambientado en 1944 en la campiña toscana, con la retirada del ejército alemán y el avance de los aliados: en el contexto de los trágicos acontecimientos vinculados a la Segunda Guerra Mundial, los usuarios serán testigos de los trastornos que producen en la mente de Giulia después de presenciar la muerte súbita y la violencia de la guerra. “Ahora que los jugadores tienen en sus manos las consolas de próxima generación, es realmente emocionante ver a Martha is Dead tomar forma tanto en PlayStation como en Xbox. El juego tiene todas las características de los productos LKA, como el componente narrativo en capas. El título siempre fue diseñado para ser multiplataforma y tenemos grandes expectativas para el trabajo que este estudio independiente está haciendo en PC y hardware de próxima generación”, explica Leo Zullo, Director General de Wired Productions.

Antes de dejarte con su nuevo tráiler, te recordamos que el juego está programado para lanzarse el próximo año en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S, la fecha exacta se anunciará más adelante. Si tienes curiosidad, el proyecto combina terror psicológico y entornos, que sin duda proporcionarán cantidades masivas de sensaciones a los jugadores a lo largo de la aventura. El tráiler también aporta una ligera idea de lo que nos tiene preparado.