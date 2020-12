El último mensaje publicado por Gobierno Alerta, en el momento de escribir este artículo, es: “@vox_es ha empezado a seguir a @refollowfanacc”. Cada cierto tiempo, este bot destapa los últimos flirteos tuiteros de las principales cuentas políticas del país. Aquí, los follows y los unfollows están a la orden del día, como el de Santiago Abascal a Pitingo o el de Pablo Iglesias a la Casa Real, respectivamente. Aunque nadie está libre de aparecer entre sus publicaciones. De hecho, resulta más que habitual encontrar nombre de instituciones como el Ministerio Ministerio de Defensa o las Nuevas Generaciones del PP, así como de personalidades como Toni Cantó o Irene Montero.

Por el momento, el perfil ya acumula más de 11.000 seguidores. Detrás de él, tal y como recoge Verne , se encuentra el periodista tecnológico Álex Barredo . Su éxito con Gobierno Alerta no es casualidad, pues previamente ya había consolidado otro proyecto: Big Tech Alert, que avisa de los follows y unfollows de altos ejecutivos y compañías tecnológicas de Silicon Valley. Ambos están inspirados en Trumps Alert, un perfil dedicado a monitorizar los movimientos en redes de la familia del ex presidente del Gobierno de Estados Unidos.

En origen de todas estas iniciativas está en Pastebin, una web dedicada a la programación informática. En ella, Barredo tiene publicado su proyecto de Gobierno Alerta. “Esta cuenta de Twitter es un programa informático completamente automatizado que muestra los cambios realizados en perfiles relacionados con la política española”, explica en ella. “Monitoriza la información pública de una lista de cuentas relacionadas con las administraciones tanto central, autonómicas y municipales, así como las cuentas propias de sus miembros, y escribe los cambios con un nuevo mensaje”.

Dicho de otra forma, este bot extrae la información de las API de la red social para crear su propio sistema de publicación. En concreto, aquella que la aplicación pone a disposición de los desarrolladores para que creen aplicaciones y programas que funcionen e interactúen con Twitter. Por el momento, el proyecto monitoriza un total de 106 perfiles, entre los que también se encuentran José Luis Martínez-Almeida, Begoña Villacís, Pablo Casado, Rocío Monasterio, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Alberto Garzón, Nadia Calviño, Ada Colau o Inés Arrimadas.