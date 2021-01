“Ayer me vacunaron contra la COVID-19”: el impactante tuit de una española sobre los efectos secundarios que ha sufrido

No hay duda de que el 2020 ha sido uno de los años más singulares de nuestra historia reciente. Entre confinamientos, mascarillas e incertidumbre, lo hemos superado a la espera de una vacuna que pudiera poner fin al COVID-19. Sin embargo, ahora que la tenemos, las dudas empiezan a florecer: ¿me la pongo o no?

Según el barómetro del CIS, durante diciembre, tan sólo el 40% de la población española estaría dispuesta a inyectársela de manera inmediata

El debate no es baladí, pues tal y como recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), durante el pasado mes de diciembre, tan sólo el 40% de la población española estaría dispuesta a inyectársela de manera inmediata. Pero, ¿por qué es un resultado tan bajo? Sencillamente, por culpa de todos esos datos falsos que circulan por las redes y que hablan de teorías conspirativas relacionadas con chips, control, dictaduras...

Este descontrol informativo se nota, precisamente, ahora: en un momento en el que se plantean los posibles efectos secundarios de la vacuna. Si bien es cierto que estos se han producido, también lo es que suponen un porcentaje reducido de los casos. Además, buena parte de ellos están relacionados con patologías previas de los pacientes o, directamente, no cuentan con una relación causal.

Por ello, con la intención de concienciar a la población, la usuaria de Twitter @AnnDesola ha compartido su experiencia personal tras vacunarse y ha contado la realidad sobre los efectos secundarios que ha notado en estos últimos días . Se trata de un escueto hilo, pero tajante.

Me ha dolido un poco al quitarme la tirita porque se me había pegado un montón a la piel. — Ann 🌙 (@AnnDesola) January 5, 2021

Cierro hilo. — Ann 🌙 (@AnnDesola) January 5, 2021

“Me ha dolido un poco al quitarme la tirita porque se me había pegado un montón en la piel”, escribió la joven barcelonesa. “Cierro hilo”. Y nada más. Su objetivo era transmitir cierta calma a la población y luchar contra las fake news que han ido surgiendo sobre el tema en los últimos días. Ella trabaja en un centro sanitario, lo que explica que ya le hayan administrado la vacuna. Su tuit se ha vuelto viral, acumulando 69.000 me gusta, 12.100 retuits y más de 500 comentarios. Como se observa, las respuestas no tardaron en llegar

Pues una enfermera ha fallecido dos días después de ponerse la vacuna. — Javier Pradillos (@JavierPradillos) January 6, 2021

Vamos a ver...Seamos sensatos!

Una vacuna para ser segura necesita entre 4-10 años de pruebas. De esta, no se conocen ni efectos secundarios, ni el tiempo de inmunización, ni si cubre todas las cepas que van apareciendo, se desconocen todos los genomas componentes del virus... — Rubia Indolente (@Rubia_Indolente) January 6, 2021

Igual dentro de un año no te hace tanta gracia o sí 🤷🏻‍♂️ — R S 7 🐉 (@Rodri__rs7) January 5, 2021

La gente que se ríe de los efectos secundarios que puede dar una vacuna a medio largo plazo sois los mismos que os reiais y decías que la covid era una gripe? Por orientarme. — Alberto Vilches Pérez (@avilches88) January 6, 2021

Ahora te queda por saber:

1. Cuándo empieza a hacer efecto.

2. Hasta cuándo durarán esos efectos.

3. Si serviría si estuvieras contagiada.

4. Si puedes contagiar a otros.

5. Si será efectiva con las nuevas cepas. Ah y...https://t.co/Ad9EwmDxv5 — Blanca Stöpp (@blancastopp) January 7, 2021

Solo diré que si el Covid fue a posta para reducir población, uno de los efectos secundarios será infertilidad, y la verdad, ojalá sea así, con la mitad de los que somos iríamos bien — ؟Chapi?ت (@chapi1997) January 6, 2021

A ver yo seguramente estaré hablando desde la ignorancia, pero según tengo entendido, una vacuna necesita tiempo y muchas pruebas y certificaciones para que pueda ser segura, esta vacuna la han echo en cuestión de meses y ya se está comercializando, mala espina me da y bastante. — JoseRP🎬🎥🎞 (@_JoseRio97) January 6, 2021