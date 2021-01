No laves estos calzoncillos, no se ensucian nunca

Es cierto. Parece una guarrería, pero no es así. Una start up londinense ha creado ropa interior que puede utilizarse varias semanas seguidas sin que se ponga sucia y huela mal. ¿Cómo es posible? Gracias a su tela recubierta con un compuesto de plata, que aniquila las bacterias responsables el mal olor y pueden resultar peligrosas para tu salud. Be Clothed ha conseguido, además, desarrollar un producto que está comprometido con el medio ambiente: consume menos agua y menos energía. De hecho, sólo hay que pensar en el ahorro que se produce al no tener que estar utilizando la lavadora constantemente.

<br/>

“Nuestra misión es reinventar la relación que tenemos a diario con la ropa. Queríamos que fuese buena para ti, pero también para el mundo. Las prendas están diseñadas para eliminar el olor, lo que se traduce en menos lavados y, por lo tanto, en menos agua y energía”, recoge la compañía en el crowdfunding que presentaron para financiar el proyecto. En poco tiempo, consiguieron el apoyo de 1.300 patrocinadores. “Nuestros productos están hechos de algunos de los mejores materiales y están diseñados intencionalmente para durar años” .

Esta no es la primera idea de moda sostenible que llega al mercado. En mayo de 2019, una start up danesa presentaba el mismo producto: utilizaban la tecnología de plata que la NASA usa para purificar el agua que beben sus astronautas, pero aplicado a la ropa interior. De esta forma, conseguían quemar no sólo las bacterias, sino también terminar con el malo olor. “El algodón está entrelazado con hilos de fibras de este metal, que se entrelazan para asegurar una cobertura total. Cuando cualquier parte de la prenda toca una célula bacteriana, rompe su pared celular y la deja inactiva e incapaz de producir el olor que se produce cuando se alimenta de sudor”, añaden desde Be Clothe.

La marca ha presentado en su proyecto prendas disponibles tanto para hombres como para mujeres: camisetas, calcetines, calzoncillos y bragas. Todas ellas fabricadas con materiales similares y tratamientos parecidos. Los diseños son clásicos, sobrios y prácticos. Además, buscan colores neutros con formas sencillas que no generen marcas en la piel y tienen tallas disponibles para todos los cuerpos. “El algodón es súper ligero y duradero. Como resultado, tenemos uno de los mejores materiales que existen: la comodidad y la calidad están garantizadas con cada uso”, concluyen.