Prince of Persia Las Arenas del Tiempo: se pospone una vez más el remake de Ubisoft

¿Recuerdas la remasterización de ‘Prince of Persia’ anunciada el año pasado por Ubisoft? Bueno, pues el lanzamiento del juego se ha vuelto a posponer y esta vez, ni siquiera se ha establecido un período para su estreno. El equipo responsable del proyecto ha informado a través de sus canales en redes sociales que el principal motivo para desplazar ‘Las Arenas del Tiempo’ se deriva de las críticas recibidas por los seguidores de la franquicia. El grupo de desarrollo asegura que su intención es la de hacer la mejor adaptación posible y, para ello, necesitarán invertir más tiempo en crear el juego.

“El tiempo de desarrollo adicional permitirá a nuestro equipo entregar un remake nuevo, sin dejar de ser fiel al original”, explican desde Ubisoft. “Entendemos que la noticia puede ser una sorpresa y continuaremos publicando noticias sobre el progreso de Prince of Persia: The Sands of Time Remake”. En este sentido no está de más recordar que el anuncio del proyecto fue recibido con cierto escepticismo y su primer vídeo fue víctima de múltiples comentarios negativos. Además, el juego también es el proyecto con más envergadura de Ubisoft India Studios, lo que ejerce mucha presión sobre un equipo que cuenta con recursos limitados.

Ahora, sin fecha estimada de lanzamiento, se produce un nuevo cambio en las previsiones comerciales del clásico revitalizado que abría la serie de ‘Las Arenas del Tiempo’ en 2003. Inicialmente, el juego se presentaba fijando su llegada para el 21 de enero de 2021 en Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC, pero, a finales del año pasado, su disponibilidad se desplazó hasta el 18 de marzo. El primer retraso se achacó, (como en muchos otros proyectos) a los problemas derivados por la pandemia de coronavirus. El equipo también advertía entonces que necesitaría más tiempo para terminar el proyecto.

Según Ubisoft, el juego supone el primer remake de la compañía y recogerá la historia del original con características actualizadas. También se asegura que la nueva versión ofrecerá controles y gráficos renovados para aportar a la antigua Persia un aspecto más realista. Sin embargo, las impresiones iniciales ya demostraron en su presentación que no todos se encontraban igual de entusiasmados con el resultado.