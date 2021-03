Clubhouse lleva en boca de todos desde hace semanas. Sin embargo, no son muchos los que han podido disfrutar de ella aún. Las limitaciones técnicas y la necesidad de una invitación la han vuelto súper exclusiva en el mundillo de las redes sociales. Quizá, por ello, se haya convertido ese pequeño tesoro digital que todo el mundo quiere disfrutar. Lo más curioso es que se trata de una plataforma centrada en el audio, algo que la diferencia y la aleja totalmente del resto de alternativas. Bienvenidos, al Twitch sonoro.

Aquí no hay vídeos ni fotos. Todo gira en torno a las conversaciones que sus protagonistas plantan

Aquí no hay vídeos ni fotos. Todo gira en torno a las conversaciones que sus protagonistas plantan. Por ejemplo, a través de ella, Elon Musk comunicó las últimas novedades de su proyecto Neuralink ante 5.000 oyentes. Pero no es el único famoso. Ashton Kutcher, Oprah Winfrey o Jared Leto son algunos de los nombres supuestamente participan en ella. Y decimos supuestamente porque, como ocurre con otras redes sociales, puede haber impostores y que la voz que escuchamos no se corresponda con la de ellos.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Para comenzar a utilizarla, lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación y crear un usuario. Lo complicado viene ahora: debemos conseguir que uno de los socios del club nos invite. Si no, sólo nos queda la opción de apuntarnos a una lista de espera, aunque es muy probable que pase bastante tiempo hasta que te toque. Estas son las dos únicas vías posible de acceso a la red social, de ahí que se diga que es tan exclusiva.

El funcionamiento es muy sencillo: cualquier persona puede crear una sala donde analizará, de forma individual o junto a personas, un tema concreto, realizará entrevistas o compartirá impresiones. En cierto modo, como si de un programa de radio se tratase. Por lo tanto, ya sabemos, que se utiliza para hacer mesas redondas de muy distinto tipo: musicales, políticos, deportivos, literarios, cinéfilos... Lo que nos lleva a pensar que la figura de un moderador se vuelve más que necesaria. Éste se encargará de controlar las intervenciones del resto de usuarios y de que se mantenga un orden. De lo contrario, podrá expulsar a quien no lo guarde.

Justo en este punto es donde se localizan algunas de sus principales críticas: su capacidad limitada para evitar actitudes irresponsables o violentas. Pues, aunque los moderadores tomen medidas para evitar la difusión de mensajes ofensivos, nada de lo que ahí se escriba queda guardado, lo que dificulta las sanciones a dicho usuarios.

Fallos de seguridad

Si bien es cierto que la propuesta está siendo todo un éxito en la comunidad virtual, también hay que destacar los problemas de seguridad que está teniendo. Sobre todo, en todo lo que tiene que ver con la privacidad de su usuarios.

Tal y como explica Barry Collins en un artículo para Forbes, la aplicación es algo invasiva a la hora de acceder a tus contactos en el móvil. Para invitar a amigos a la red social, la aplicación utiliza tus contactos para sugerirte personas y los ordena según el número de conocidos que tus amigos tienen dentro de la misma.