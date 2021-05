Ni Julio Verne ni Herbert George Wells. Ninguno de los dos son los responsables de crear la máquina del tiempo. Al menos, literariamente hablando. Es cierto que el francés tenía todas las papeletas para hacerlo, teniendo en cuenta sus certeras predicciones sobre la posibilidad de dar la vuelta al mundo y sus rigurosas descripciones del submarino Nautilus. Sin embargo, jamás referenció alguna idea así. Algo que el británico sí realizó con bastante precisión, hasta el punto de atribuirle la concepción de la nave.

En su La máquina del tiempo (1895), un científico conseguía transportarse a un futuro lejano donde se encontraba con criaturas extraordinarios gracias a este artilugio. Era, supuestamente, la primera vez que una novela planteaba la posibilidad de que el ser humano pudiera dominar el paso de los años . Pero, realmente, no ostenta este título. Hubo un antecedente español que lo hizo, incluso, antes.

Dicho mérito es de Enrique Gaspar y Rimbau, un diplomático y escritor madrileño que, en 1887, publicó El Anacronópete. En este relato, planteaba una opción inexistente hasta el momento: la posibilidad de moverse a través de la Historia gracias a un aparato y no a la magia, como los lectores estaban acostumbrados por aquel entonces. El propio autor describió su artefacto de la siguiente manera: “Es una especie de arca de Noé. Debe su nombre a tres voces griegas: Ana, que significa hacia atrás; crono, como sinónimo de tiempo; y petes, que quiere decir vuela. Lo que justifica así su misión de volar hacia atrás en el tiempo. Merced a él, uno puede desayunar a las siete en París, en el siglo XIX; almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande; comer a las cinco en Madrid con Miguel de Cervantes y, haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la virgen América”.

La primera máquina del tiempo es española: el anacronópete

Esta obra, en forma de zarzuela, se topó con numerosos problemas de difusión. Quizá, en parte, por el gran éxito que acumulaba Verne en nuestro país. Pero no por ello deja de jugar un importante papel en la literatura de la época: cuando Gaspar la escribió, la bombilla eléctrica se había inventado hace apenas una década y la electricidad era tecnología del futuro. De ahí la mención especial de que el Anacronópete se movía gracias a ella.