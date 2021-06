La tierna conversación de la abuela Anita que arrasa en internet: “Aún sigue guapo, pero está tremendo”

Es el poder de Twitter. Aunque a muchos les gusta llamarlo magia. A veces, una simple conversación o una fotografía bien tirada puede llegar a más gente que el mejor titular del día. Eso es lo que le ha pasado a Ane, una usuaria de la red social que ha decidido compartir las bonitas palabras que mantuvo hace unos días con Anita, la hermana de su abuelo.

En el mensaje, la joven le explica que ha visto que su abuelo tiene un montón de whatsapps suyos sin responder porque no sabe utilizar la aplicación. Por ello, le escribe y le manda una foto de él. “Ya sabes que no sabe utilizar el WhatsApp. Te mando una foto de tu hermano con la abuela también para que les veas”, le dice.

A continuación, Anita le responde de una forma que ha ablandando a toda la comunidad tuitera. “Gracias preciosa, bonita, guapa, muchas gracias. Mi hermano está gordísimo, tu abuela está gorda también pero no tanto como está mi hermano”, ha escrito. “Se ha quedado... dios mío, si no podrá andar siquiera. Qué barbaridad. Pero luego sigue guapo. Guapo ha sido desde chico y sigue siéndolo, pero está tremendo. Eso no es bueno. Gracias, cariño mío. Un besazo muy grande”.

*Le hablo a la hermana de mi abuelo desde su teléfono* y me responde esto. Yo es que no puc con la simulación jaja. pic.twitter.com/Cd4UXzRNKS — Ane🌹 (@anetrinidad) June 15, 2021

“Le hablo a la hermana de mi abuelo desde su teléfono y me responde esto”, ha relatado Ane en su perfil. Una publicación que se ha vuelto viral en cuestión de horas y que ya acumula más de 54.000 me gusta.