Las funciones ocultas de WhatsApp que nadie cree que existen

WhatsApp se ha convertido en un elemento más de nuestras rutinas. Junto al desayuno, la ducha o el trabajo, se ha colado una aplicación que nació para conectarnos con nuestros contactos, pero que ha extendido sus funciones a un lejano más allá. De hecho, cada cierto tiempo, es habitual desvelar algún que otro truco que sus usuarios llevan tiempo reclamando. O, sencillamente, que nadie sabía que existía. En cualquier caso, la realidad es incontestable: nos encantan esos avances, tan sólo hay que descubrirlos. Estos son cinco de ellos.

Leer mensajes sin conectarse

No eres el único: hay veces en los que no te apetece aparecer en línea, pero quieres leer esa conversación que tanta intriga te provoca. En esos casos, existe un truco de lo más efectivo: desactivar el check azul y activar el modo avión. De esta forma, nadie sabrá que has leído los mensajes y podrás revisarlos todos sin necesidad de tener conexión a internet.

No aparezcas ‘Escribiendo...’

La aplicación de mensajería no permite utilizar terceras apps que ayuden a conseguir este objetivo, por lo que hacer uso de ellas bloquearía su cuenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente, hay que seguir los siguientes pasos: desactivar los datos y quitar la conexión WiFi para entrar a responder a los chats que quiera. De esta forma, se evita que la otra persona le vea conectado y escribiendo, así como también previene que se actualice la hora de la última conexión.

Una vez cerrada la app y reestablecida la red, sus mensajes se mandarán sin que ningún dato más trascienda. Esta idea, además, sirve para los casos en los que quiera leer una alerta o escuchar un audio sin mostrar que ya lo hecho y sin que aparezca el doble tick azul.

Transcribir los audios

Hay ocasiones en las que resulta imposible escuchar un audio: trabajo, clases, reuniones... En esos casos, la mayoría de la gente opta por esperar. Sin embargo, la realidad es que bien podrían acabar con el misterio gracias al siguiente truco: es posible transcribir dicho contenido en cuestión de segundos. Para ello, basta con descargar una aplicación externa. En el caso de Android es Transcriber for WhatsApp, mientras que para iOS se puede usar Transcrypto audio transcriber.

Recupera conversaciones borradas sin querer

Muchos chats cuentan con fotografías, datos, vídeos... que nos interesa guardar por algún que otro motivo. Se podría decir que también son una fuerte de recuerdos. Por eso, si un despiste te ha llevado a borrarlo, no te preocupes, pueden recuperarse sin ningún problema. Pero tienes que darte prisa.

Existe un truco para hacerlo pese a no tener instalada la copia de seguridad de Google Drive. En estos casos, hay que tener en cuenta que la propia app, por defecto, siempre hace una copia local de todos y cada uno de nuestros chats. Ésta se realiza diariamente a las 02:00 horas, de tal modo que los archivos se guardan directamente en el almacenamiento interno del terminal. Aunque con una condición: durante una semana.

Para móviles Android:

Abre tu aplicación de WhatsApp

Ve a la esquina superior derecha de la aplicación

Toca sobre Ajustes para abrir todas las opciones

Ve a Chats

Elige la opción Copia de seguridad

Para móviles iPhone

Toca sobre la pestaña Configuración

Ve a la opción Chats

Toca en Copia de seguridad

En ambos casos verás que en la parte superior de esa pantalla te indica la fecha de la última copia de seguridad. A continuación, basta con borrar la aplicación de WhatsApp y volver a instalarla desde la Play Store o la App Store.

Graba una llamada

Sin entrar en los motivos personales o profesionales que llevan a alguien a realizar esta acción, lo primero que tenemos que saber es que es posible tanto en móviles Android como en iPhone. Aunque con algún matiz diferente.