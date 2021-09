“Le dije que tenía COVID y pasó esto”: la increíble conversación entre un padre y una hija que arrasa en internet

No hay duda que uno de los tragos más complicados cuando alguien se infecta de COVID-19 es comunicárselo a sus personas cercanas. Este simple acto trae consigo autoconfinamientos, pruebas, dudas, preocupaciones, limitaciones... y, claro, a veces también acarrea alguna que otra discusión. O confusión.

Eso es lo que le ha pasado, precisamente, a la protagonista de uno de las historias más compartidas en las redes sociales en los últimos días

Eso es lo que le ha pasado, precisamente, a la protagonista de uno de las historias más compartidas en las redes sociales en los últimos días. Se había contagiado, por lo que tuvo que comunicar su situación a sus familiares, compañeros y amigos. Entre ellos, se encontraba su padre, a quien le envió incluso una fotografía del resultado del test de antígenos. Sin embargo, éste entendió otra cosa bien distinta.

“¿Y ahora qué, hija?, le pregunta. A lo que ella le responde que se hará otra prueba para confirmar los datos. Aún así el padre parece no haber entendido nada: “Cariño, lo que se ve es lo que hay. Ponte un DIU o cómo se llame”. En este momento, la joven se percata de que su progenitor se piensa que está embarazada y no que ha dado positivo en COVID-19.

El relato, que ha sido compartido por la cuenta @ceciarmy, ya ha superado los 47.000 me gusta y está a punto de alcanzar los 5.000 retuits.

@muymias Responder a @muymias lo prometido es deuda el audio JAJAJAJ ♬ sonido original - Muy mias