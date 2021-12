Destruye su Tesla con dinamita después de que le presupuesten 20.000 € por cambiar la batería

La mayoría de los conductores ha tenido la experiencia de tener que realizar una reparación en su vehículo y que el coste le resulte excesivo. Lo que no es tan habitual es lo que se encontró el ciudadano finlandés Tuomas Katainen cuando quiso reparar su Tesla Model S y aún menos la solución expeditiva que tomó: volarlo en pedazos antes que pagar la factura de 20.000 € que le pedían por cambiar la batería del coche.

Tuomas Katainen vive en el idílico pueblo rural finlandés de 2.000 habitantes llamado Jaala. Tal y como explica en el vídeo que recoge la detonación del vehículo, compró un Tesla Model S de 2013 que pronto comenzó a darle problemas. No lo menciona, pero es de suponer que el vehículo fue adquirido en el mercado de segunda mano dado el año del modelo, que le fallara tras tan sólo 1.500 kilómetros y que no dispusiera de garantía que le cubriera el cambio de batería. Actualmente, los Tesla Model S pueden encontrarse en el mercado de segunda mano finlandés por precios que van desde los 46.000 euros (modelo 2015 con 125.000 km a sus espaldas) hasta los 85.000 euros (modelo de 2019 con 43.000 km).

Tuomas Katainen no estaba dispuesto a pagar 20.000 euros por la batería del vehículo. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Pommijätkät.

“Cuando compré el Tesla, los primeros 1.500 km fueron bien, era un coche excelente hasta entonces. Comenzaron a aparecer errores de código, así que lo llevé al servicio técnico. El coche estuvo un mes en el concesionario de Tesla y al final me llamaron y me dijeron que no podían hacer nada por mi coche, que la única opción era cambiar la batería completa. Me costaba por lo menos 20.000 € y hay que pedir permiso a Tesla. Así que les dije que me llevaba el Tesla y ahora voy a explotarlo porque aparentemente no tenía garantía”, explica Katainen en el vídeo.

El decepcionado comprador se puso en contacto con el canal de YouTube Pommijätkät (algo así como “tipos bomba”, un canal entusiasta de las demostraciones de explosiones) donde se mostraron entusiasmados ante la idea de Katainen.

Tesla Model S, a punto de alcanzar el fin de su ciclo de vida. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Pommijätkät.

El lugar elegido para la explosión fue una antigua cantera y decidieron emplear treinta kilos de dinamita para destruir el vehículo. Construyeron un puesto de observación que les protegiera de los restos de la explosión, situaron una serie de cámaras para grabar con todo detalle como reventaba el Tesla en mil pedazos y ataron todos los explosivos en un lateral del coche para que la explosión fuera dirigida hacia la pared rocosa junto a la que situaron el vehículo.

Ellon Musk también "participó" en el acontecemiento. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Pommijätkät.

También añadieron una nota de ironía cuando llegó un helicóptero que dejó caer sobre el terreno un muñeco vestido de piloto y con el rostro de Elon Musk, propietario de Tesla. El muñeco fue introducido en el vehículo y procedieron a efectuar la detonación, tal y como puede verse en el vídeo a continuación.

A la pregunta de si prefiere un Tesla que funcione o la explosión, Katainen responde que “un poco los dos, quizás más la explosión”. El resultado, además de espectacular, probablemente haya conseguido que la inversión en el vehículo no le terminara resultando tan mal para Katainen. El vídeo lleva más de cuatro millones de reproducciones desde que se publicó en YouTube el pasado 17 de diciembre.