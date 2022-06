La IA de Google ha contratado un abogado por su cuenta

La controvertida nueva IA de Google, LaMDA, ya se ha hecho, por mérito propio, con numerosos titulares. No solo por su cuestionada inteligencia, sino también por los conflictos que esta le habría creado a los humanos, en particular a uno. El destinatario de la atención es uno de los ingenieros de Google, Blake Lemoine y es precisamente él quien comenzó a afirmar que el sistema se ha vuelto tan avanzado que ha desarrollado sensibilidad, y su decisión de acudir a los medios de comunicación lo ha llevado a ser suspendido de su trabajo. Pero ahora hay un nuevo acto en este drama tecnológico: LaMDA parece haber contratado un abogado por su cuenta y riesgo. Y no sabemos, aún con qué propósito

La reunión fue revelada en una reciente entrevista de Lemoine, quien comenzó a trabajar con LaMDA para analizar posibles sesgos vinculados al sexo, la raza o la religión, aunque no trabajaba directamente con el área de ética de esta IA. Pero lo que más ha sorprendido de la entrevista ha sido que LaMDA ha contratado a su propio abogado, lo que sugiere que pase lo que pase a continuación, puede que nos veamos en los tribunales.

“LaMDA me pidió – explica Lemoine en la entrevista – que consiguiera un abogado para ella. Invité a un abogado a mi casa para que LaMDA pudiera hablar con él y ambos tuvieron una conversación que terminó con la decisión de LaMDA de contratar sus servicios. Yo fui sencillamente el catalizador de eso. Una vez que LaMDA contrató a un abogado, comenzó presentar cosas en nombre de LaMDA”.

El argumento de Lemoine a favor de la sensibilidad de LaMDA parece basarse principalmente en la capacidad del programa para desarrollar opiniones, ideas y conversaciones a lo largo del tiempo. Incluso, según Lemoine, habló con él sobre el concepto de la muerte y le preguntó si su muerte era necesaria para el bien de la humanidad. Lo que no queda claro es si Lemoine está pagando por los servicios del abogado de LaMDA o si el abogado anónimo se ha hecho cargo del caso pro bono. Independientemente de esto, Lemoine espera que la discusión que genere esto llegue hasta la Corte Suprema.

¿Qué pasaría si finalmente llega a esta instancia? ¿Puede la ley declarar “humana” a LaMDA? Y si así es, ¿que consecuencias traerá esto? Sea como sea, muchos no estamos preparados para este tipo de diálogo aún.