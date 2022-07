Los Mercenarios se muestran antes de entrar en acción en Resident Evil Village

Capcom ha publicado nuevos materiales de ‘Resident Evil Village Gold Edition’ y el prometido contenido descargable “Expansión Winters” para la galardonada octava entrega principal de la saga survival horror. Las últimas imágenes ofrecen un vistazo pormenorizado de “Las órdenes adicionales de los mercenarios”, que presenta nuevos personajes jugables, más escenarios y mejoras adicionales al modo de acción rápida.

A Ethan Winters, el protagonista de ‘Village’, se une un nuevo conjunto de héroes y villanos como personajes jugables en “Las órdenes adicionales de los mercenarios”. Esta actualización de contenido de la expansión Winters permite ponerse en la piel de Alcina Dimitrescu, cargar en la batalla con los poderes magnéticos de Karl Heisenberg, y dar rienda suelta al arsenal de armas y puños de boxeo de Chris Redfield.

Lady Dimitrescu, la gran dama de ‘Village’, se cierne sobre los enemigos en este modo de acción, en el que hace valer su estatura de dos metros contra cualquier licántropo o enemigo lo suficientemente desafortunado como para cruzarse en su camino. En combate, Dimitrescu corta a los adversarios en pedazos con sus afiladas garras. Esto le permite realizar acciones especiales como abatir a los enemigos o invocar a sus hijas.

Lady Dimitrescu, la gran dama de ‘Village’, no dejará indiferente a ningún jugador. FOTO: Capcom

Por su parte, Lord Karl Heisenberg posee sus propios poderes. Equipado con un enorme martillo y la capacidad de manipular corrientes magnéticas, Heisenberg puede poner toda la carga en sus ataques. Las creaciones de la fábrica de Heisenberg, los soldados de élite Soldat Jets, también se unen a él en la lucha, pero ten cuidado de no quedar atrapado en el fuego cruzado de sus ataques autodestructivos. También puede cambiar la velocidad de movimiento, atraer a los enemigos con su campo magnético o lanzar chatarra, como hojas de sierra, hacia ellos.

Lord Karl Heisenberg, una mezcla de Thor y Magneto, pero con muy mala uva. FOTO: Capcom

Chris Redfield, el conocido agente de la BSAA cuenta con un gran golpe directo que no solo puede sacarlo de situaciones complicadas, sino que también aumenta rápidamente su medidor de arremetidas o ataques violentos. Cuando este medidor está activo, Chris se mueve y recarga a la velocidad del rayo. También puede solicitar el apoyo del escuadrón Hound Wolf utilizando su localizador de objetivos para buscar posiciones enemigas y solicitar ataques con misiles.

Junto a los nuevos personajes jugables, “Las órdenes adicionales” incorpora dos nuevos escenarios, la Aldea Sangrienta y el Río Sangriento, además de mejoras adicionales en la experiencia. No está de más recordar que ‘Village Gold Edition’ y la “Expansión Winters” estarán disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One el 28 de octubre de 2022. Es un conjunto compuesto por el juego base con un Código para la expansión, que incluye el modo en tercera persona, “Las órdenes adicionales de los mercenaries” y “Shadows of Rose”, un nuevo descargable narrativo que sigue la historia de Rosemary, la hija de Ethan, ambientada 16 años después de la campaña principal, y el contenido adicional “Trauma Pack”.