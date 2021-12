Los Game Awards 2021 coronan a It Takes Two y Forza Horizon 5 como los mejores juegos del año

Arrancaron en 2014 y en solo 8 ediciones los Game Awards han conseguido perfilarse como la cita más importante del año en la industria del videojuego, con permiso del E3. Tras la ceremonia desangelada y sin público del año pasado, los Game Awards han regresado con fuerza en un show al viejo estilo que tuvo lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles: espectadores, orquesta, actuaciones musicales de artistas como Sting e Imagine Dragons, famoseo, agradecimientos y decenas de anuncios sobre lo que nos espera en 2022.

Los premios, organizados y conducidos por el presentador de televisión y periodista de videojuegos Geoff Keighley, cuentan con el apoyo de la industria y cada año escoge a sus nominados y ganadores mediante un sistema mixto. Un jurado formado por medios periodísticos elige las categorías de mejores videojuegos y sus apartados técnicos, mientras que el público vota a través de la web de los premios a los jugadores y equipos de eSports más populares.

It Takes Two, desarrollado por Hazelight Studios, fue elegido el mejor juego del año desbancando a rivales como Deathloop de Arkane Studios, Metroid Dread del desarrollador español Mercury Steam, Psychonauts 2 de Double Fine, Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte de Insomniac Games y Resident Evil Village de Capcom. El título de Hazelight Studios también obtuvo los premios al mejor multijugador y mejor juego familiar.

Forza Horizon 5, el simulador de conducción de Playground Games, igualó en número de premios a It Takes Two al llevarse los de mejor juego de deportes/conducción, mejor sonido y mejor innovación en accesibilidad.

Por otro lado, el estudio español Mercury Steam se alzó con el premio al mejor juego de acción y aventuras con Metroid Dread para Nintendo Switch.

La lista completa de premiados es la siguiente, con el ganador de cada categoría resaltado en negrita:

Mejor juego del año:

· It Takes Two.

· Deathloop.

· Metroid Dread.

· Psychonauts 2.

· Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

· Resident Evil Village.

Mejor dirección:

· Deathloop.

· It Takes Two.

· Psychonauts 2.

· Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

· Returnal.

Mejor narrativa:

· Marvel’s Guardians of the Galaxy.

· Deathloop.

· It Takes Two.

· Life is Strange: True Colors.

· Psychonauts 2.

Mejor dirección artística:

· Deathloop.

· Kena: Bridge of Spirits.

· Psychonauts 2.

· Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

· The Artful Escape.

Mejor actuación:

· Maggie Robertson como Lady Dimitrescu en Resident Evil Village.

· Erika Mori como Alex Chen en Life is Strange: True Colors.

· Giancarlo Esposito como Antón Castillo en Far Cry 6.

· Jason Kelley como Colt Vahn en Deathloop.

· Ozioma Akagha como Julianna Blake en Deathloop.

Mejor juego para móviles:

· Genshin Impact.

· Fantasian.

· League of Legends: Wild Rift.

· Marvel Future Revolution.

· Pokémon Unite.

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada:

· Resident Evil 4 VR.

· Hitman 3.

· I Expect You to Die 2.

· Lone Echo II.

· Sniper Elite VR.

Mejor juego en curso

· Final Fantasy XIV.

· Apex Legends.

· Call of Duty: Warzone.

· Fortnite.

· Genshin Impact.

Mejor banda sonora:

· Nier Replicant.

· Cyberpunk 2077.

· Deathloop.

· Marvel’s Guardians of the Galaxy.

· The Artful Escape.

Mejor sonido:

· Forza Horizon 5.

· Deathloop.

· Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

· Resident Evil Village.

· Returnal.

Juego con mayor impacto:

· Life is Strange: True Colors.

· Before Your Eyes.

· Boyfriend Dungeon.

· Chicory: A Colorful Tale.

· No Longer Home.

Mejor estreno indie:

· Kena: Bridge of Spirits.

· Sable.

· The Artful Escape.

· The Forgotten City.

· Valheim.

Mejor juego indie:

· Kena: Bridge of Spirits.

· 12 Minutes.

· Death’s Door.

· Inscryption

· Loop Hero.

Mejor juego multijugador:

· It Takes Two.

· Back 4 Blood.

· Knockout City.

· Monster Hunter Rise.

· New World.

· Valheim.

Mejor juego de acción:

· Returnal.

· Back 4 Blood.

· Chivalry II.

· Deathloop.

· Far Cry 6.

Mejor juego de acción y aventuras:

· Metroid Dread.

· Marvel’s Guardians of the Galaxy.

· Psychonauts 2.

· Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

· Resident Evil Village.

Mejor juego de rol:

· Tales of Arise.

· Cyberpunk 2077.

· Monster Hunter Rise.

· Scarlet Nexus.

· Shin Megami Tensei V.

Mejor juego de lucha:

· Guilty Gear Strive.

· Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles.

· Melty Blood: Type Lumina.

· Nickelodeon All-Star Brawl.

· Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Mejor juego familiar:

· It Takes Two.

· Mario Party Superstars.

· New Pokémon Snap.

· Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

· WarioWare: Get It Together!

Mejor juego de estrategia:

· Age of Empires IV.

· Evil Genius 2: World Domination.

· Humankind.

· Inscryption.

· Microsoft Flight Simulator.

Mejor juego de deportes / conducción:

· Forza Horizon 5.

· F1 2021.

· FIFA 22.

· Hot Wheels Unleashed.

· Riders Republic.

Mejor juego con apoyo de la comunidad:

· Final Fantasy XIV.

· Apex Legends.

· Destiny 2.

· Fortnite-

· No Man’s Sky.

Juego más esperado:

· Elden Ring.

· God of War Ragnarok.

· Horizon Forbidden West.

· La secuela de Zelda: Breath of the Wild.

· Starfield.

Mejor juego de eSports:

· League of Legends.

· Call of Duty.

· CS: GO.

· DOTA 2.

· Valorant.

Mejor jugador de eSports:

· Oleksandr “Simple” Kostyliev.

· Chris “Simp” Lehr.

· Heo “Showmaker” Su.

· Magomed “Collapse” Khalilov.

· Tyson “Tenz” Ngo.

Mejor equipo de eSports:

· Natus Vincere.

· Atlanta Faze.

· DWG Kia.

· Sentinels.

· Team Spirit.

Mejor entrenador de eSports:

· Kim “Kkoma” Jeong-Gyun.

· Airant “Silent” Gaziev.

· Andrey “Engh” Sholokhov.

· Andrii “B1AD3″ Horodenskyi.

· James “Crowder” Crowder.

Mejor evento de eSports:

· 2021 League of Legends World Championship.

· PGL Major Stockholm 2021.

· PUBG Mobile Global Championship 2020.

· The International 2021.

· Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters.

Mejor creador de contenido del año:

· Dream.

· Fuslie.

· Gaules.

· Grefg.

· Ibai.