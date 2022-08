Las cinco técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para robar los datos de tu tarjeta de crédito

Nuestros datos están más expuestos a la sociedad que nunca. Con la era digital, cualquier información aportada por nosotros mismos puede ser recopilada por otras personas, entre ellos, los ciberdelincuentes. Estos son los amos del engaño en Internet, y utilizan cualquier técnica o estrategia para robar nuestra información más íntima, teniendo como principal objetivo las tarjetas de crédito.

Cualquier mensaje, enlace o fichero que descarguemos puede ser peligroso, y debemos tener mucho ojo con ello. Además, es importante que revisemos la URL de cada página web que visitemos, ya que si no hay certificado o no corresponde con el sitio al que se accede, no debemos facilitar información personal, tales como nombre de usuario, contraseña o datos bancarios.

Así, los cinco métodos que usan los ciberdelincuentes para robar tarjetas de crédito son los siguientes:

Phishing

Probablemente la más utilizada, el phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades (como puede ser nuestro banco), redes sociales, empresas o servicios que utilicemos diariamente.

Su objetivo es obtener toda la información personal y bancaria que puedan conseguir de nosotros, así, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas, a través de las que, si caemos, obtendrían usuarios y contraseñas, direcciones o datos de las tarjetas de crédito.

WIFI público

Llegas a un aeropuerto, centro comercial o cualquier otro establecimiento, no tienes datos y no quieres gastarlos y te conectas a una red wifi de uso público. Un caramelo para los ciberdelincuentes, que aprovechando la forma de conexión, pueden acceder a tus datos.

No solo aquellos que utilices en ese momento, sino también los de las tarjetas de crédito que tienes guardadas en el teléfono móvil, con los que podrían realizar compras al instante o pedir un préstamo. Lo que sea para quedarse con tu dinero.

Sofware malicioso

Al pinchar en un enlace malicioso, se descarga un software que se apodera del teléfonos y les da las credenciales a los delincuentes con las que acceder a las cuentas corrientes. A partir de ahí, empiezan a emitir transferencias y pedir préstamos, lo que puede llevar a que las pérdidas de dinero sean brutales.

SIM swapping

Consiste en el duplicado de la tarjeta SIM del móvil para robarle dinero a los usuarios. Una técnica en la que se identifican como si fueran el titular para recibir el SMS con el código de confirmación que los bancos envían al móvil de sus usuarios cuando realizan alguna operación por internet.

“Man in the middle”

Un ataque al sistema de correo electrónico, la estafa que más afecta a las empresas por el daño económico que conlleva. El ciberdelincuente accede y espía las transacciones económicas que se realizan, y cuando detectan una que les interesa, modifican el email del emisor para que les manden a ellos el dinero.