Lo mejor, lo bueno y lo malo de la Tab P12 Pro de Lenovo

No hay duda que las tablets ocupan un sector cada vez más amplio y ofrecen mayor versatilidad, de precio, prestaciones y diseños. En este mundo, uno de los fabricantes con más solera, por así decirlo, es Lenovo. Su última tableta, la Tab P12 Pro tiene muchas cualidades interesantes y algunas que podrían mejorarse. Primero vamos con las especificaciones.

La Tab P12 Pro tiene una pantalla de 12,6 pulgadas (2K de resolución y tasa de refresco de 120 Hz), un procesador Snapdragon 870, memoria RAM de 6GB y de almacenamiento de 128 GB. La batería es de 10.200 mAh y sus cámaras de 13 MP en la parte trasera y un gran angular de 5 MP en la frontal.

Ahora sí vamos con lo mejor de la tableta. La TabP12 Pro es muy delgada, apenas 5,63 mm (menos que algunos móviles) y tener una pantalla de 12 pulgadas con este grosor puede hacernos dudar de su construcción. Nada que ver: el aluminio usado en los marcos y el cuerpo da mucha confianza, es sólida y soporta perfectamente la constante portabilidad para la que está destinada. La pantalla tiene una resolución muy, muy buena. Tanto para contenido multimedia, como para juegos y realizar ediciones gráficas. Si a eso le sumamos la posibilidad de trabajar codo a codo con el Precision Pen 3 de Lenovo, la productividad se eleva. En este sentido, este lápiz óptico tiene la ventaja de permitir que la tableta haga algunos trucos: si está activado para la tableta esta no detecta nuestra mano, perfecto para dibujar y que apoyarse accidentalmente no nos haga perder lo realizado. También convierte el texto que escribimos con el lápiz para que podamos realizar búsquedas en el navegador. Y funciona muy bien.

Es una tableta destinada a la productividad. Por ejemplo: sus cámaras no son para sacar fotos (sí, hay quienes viajan con un dispositivo de 12 pulgadas haciendo fotos), sino más bien para videoconferencias. Y en esto nos ha gustado mucho el sonido: en llamadas, películas y videojuegos es muy nítido, aún forzándolo bastante. Si a eso le sumamos la calidad de la pantalla, para quienes quieran jugar… es un acierto.

Otro ejemplo de productividad es la aplicación Project Unity que permite convertir la Tab P12 Pro en una pantalla secundaria del ordenador o el propio Modo Productividad: con un teclado y un ratón la convertimos en un portátil con muchas prestaciones similares, como la posibilidad de usar varias aplicaciones al mismo tiempo sin perder velocidad.

La batería también es muy fiable y más con una carga rápida de 45 W aguanta todo el día aunque le demos mucha caña.

Ahora viene la otra cara de la moneda. Si bien la carga rápida que soporta esta tableta es de 45 W, el cargador que viene en la caja incluye solo uno de 30 W. Los cargadores originales (no tanto el cable) tienen varias ventajas, como un algoritmo propio que acelera la carga. Por eso muchos móviles no cargan tan rápido como otros, aunque el cargador diga 120 W. Tener una tableta con estas cualidades y no aportar este tipo de cargador es algo que echamos de menos. Memoria… 6GB es poco para este tipo de tableta que apunta a una gama alta por sus materiales de construcción y sus prestaciones. Es cierto que no se nota mucho los primeros tiempos, pero luego de meses de trabajo, sí que sería deseable un mínimo de 8GB, lo que tienen muchos móviles. Los 128 GB de almacenamiento se solucionan con una tarjeta externa y eso es casi preferible para no ocupar memoria con prescindibles.

Otro aspecto que aprovechamos mucho fue el uso del lápiz y del imán que lo une a la tableta… aunque haya que ponerlo con mucha precisión ya que la zona de unión entre tableta y lápiz es muy poca: un imán unos centímetros más grande sería suficiente y se agradecería, sobre todo si lo usamos mucho. También sería interesante, que por el precio y el destino al que apunta, que venga con una funda con teclado o al menos con una funda para quienes la usen para trabajar.

Y, finalmente está el precio: €730 actualmente. No, no es una tableta económica. Pero tampoco es una básica y tiene prestaciones superiores a la media. No está destinada a que sea la tableta de hacer la tarea escolar, más bien de quienes la usen como una alternativa a un portátil y tengan en casa uno de sobremesa con el que también pueden trabajar. No es una pantalla grande con buen sonido. Tiene un cerebro potente y un precio ídem y quienes la usen para trabajar podrán aprovecharlo.