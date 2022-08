Cult of the Lamb: Conviértete en el líder de una secta y guía tu rebaño en PC y consolas

La desarrolladora Massive Monster y sus fieles acólitos, Devolver Digital (responsables de Fall Guys o el onírico Gris) han lanzado ‘Cult of the Lamb’, un adorable juego en el que dirigirás una secta en un mundo desmoronado y plagado de rituales y ruinas, en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X|S junto con la versión de PC a través de Steam.

El cordero poseído

Esta interesante propuesta sitúa a los jugadores en la piel de un cordero poseído que ha sido salvado de la muerte por un extraño siniestro. Tendremos que devolver el favor que nos han dado formando una comunidad que siga ciegamente su palabra. Desde aquí predicarás la Palabra en una tierra plagada de falsos profetas, te adentrarás en diversas regiones para crear leales comunidades en el interior del bosque hasta que la Palabra sea la única verdad. Cada incursión revelará nuevas hordas de enemigos más poderosos, así como cultos rivales cuyos líderes deberán ser derrotados para convencer a sus fieles de que la Palabra es la única verdad y hacer crecer el poder de tu culto.

La Palabra es la única verdad

Al regresar a la base tendrás que satisfacer las necesidades de tus seguidores para que no pierdan su fe. No pasa nada, se podrán utilizar recursos para construir nuevas estructuras, llevar a cabo oscuros rituales para apaciguar a los dioses y recitar sermones para reforzar la fe del rebaño. Tu poder crecerá a medida que aumenta su devoción y te dotarán de la energía y fuerza necesaria para adentrarte más profundo en el bosque y descubrir sus oscuros secretos.

Un juego donde la palabra se convierte en una de las armas más poderosas FOTO: Massive Monster

Requisitos mínimos y recomendados

Mínimo: Procesador y un sistema operativo de 64 bits con Windows 7 o posterior; Procesador Intel Core i3-3240 (2 3400); AMD FX-4300 (4 3800); tarjeta gráfica GeForce GTX 560 Ti (1024 VRAM) / Radeon HD 7750 (1024 VRAM); 4 GB de RAM; 4 GB de espacio de almacenamiento disponible.

Recomendado: Procesador y un sistema operativo de 64 bits con Windows 10; Procesador Intel Core i5-3470; tarjeta gráfica GeForce GTX 1050 (2048 VRAM) / Radeon R9 380 (2048 VRAM); 8 GB de RAM; 4 GB de espacio de almacenamiento disponible.