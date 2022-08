Toma una foto de su hijo y Google lo denuncia como abuso infantil

Antes de emitir un juicio es necesario leer toda la noticia al completo. En febrero de 2021, Mark, un ingeniero informático, escuchó que su hijo de menos de 5 años se quejaba de dolor en la zona de la ingle. Al observarlo notó un salpullido y pidió hora en el médico. Debido a la pandemia y las restricciones, la enfermera le pidió que enviara algunas fotos para poder saber qué ocurría. Y Mark las envió. La enfermera diagnosticó una infección, se le prescribieron antibióticos y el problema se solucionó. Al menos el de salud. De acuerdo con una entrevista cedida al The New York Times, Mark tiene ahora un problema mucho más serio. Al guardar la foto en los servicios de la nube de Google, el buscador lo marcó como material de abuso sexual infantil.

De pronto Mark vio cómo el popular buscador cerraba sus cuentas y presentaba un informe ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. El sistema de alerta tiene dificultades a la hora de diferenciar entre un abuso potencial y una foto inocente una vez que se convierte en parte de la biblioteca digital de un usuario. Y Mark lo vivió en carne propia.

Este ingeniero rellenó un formulario solicitando una revisión de la decisión de Google, explicando la infección de su hijo. No solo había perdido correos electrónicos, información de contacto de amigos y antiguos colegas y documentación de los primeros años de vida de su hijo, sino que su cuenta de Google Fi fue clausurada, lo que significa que tuvo que obtener un nuevo número de teléfono con otro proveedor. Sin acceso a su antiguo número de teléfono y dirección de correo electrónico, no pudo obtener los códigos de seguridad que necesitaba para iniciar sesión en otras cuentas de Internet, lo que lo bloqueó de gran parte de su vida digital.

Unos días después de que Mark presentara la apelación, Google respondió que no restablecería la cuenta, sin dar más explicaciones. Esto se debe a que Google está obligado por ley a realizar ciertos pasos en este tipo de casos. El primero de ellos es que una inteligencia artificial filtra posibles contenidos de abuso infantil. Luego una persona evalúa si los criterios de la ley se cumplen y si se trata o no de posible abuso y entonces envía el archivo a la policía. Y en el caso de Mark es lo que sucedió. Su caso (al igual que todos sus correos, sus mensajes, sus localizaciones y sus archivos) fueron revisados por la policía, que concluyó que no era culpable.

Cada año Google inicia unos 600.000 expedientes de posible abuso infantil. Hay quienes afirman que se trata de una invasión a la privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que la foto ni fue publicada ni enviada a otros contactos más que al hospital. Pero también hay quienes sostienen que estas medidas evitar miles de casos de abuso que de otro modo serían desconocidos.