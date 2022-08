El gadget del sábado: OPPO Find X5 Pro

OPPO ya lo había anticipado con el X3 Pro: quiere apuntar alto. Ya no le basta con ocupar un nicho de mercado de gama media y quiere ocupar el hueco que ha dejado Huawei debido al veto de Estados Unidos y su efecto sobre las ventas. ¿Cómo se consigue esto? Con inversión en diseño, un hardware de alta gama , precios competitivos y asociaciones que eleven el producto y sus prestaciones. ¿Consigue esto el OPPO Find X5 Pro? Muy buena pregunta.

En lo que a diseño respecta estamos ante un móvil grande: pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y 226 gramos de peso. Es un dispositivo de 16 centímetros de largo que, si bien es más ligero que el iPhone 13 Pro Max o el Samsung Galaxy S22 Ultra, siguen siendo grande y no tan cómodo. En lo positivo, hay que destacar que se ha hecho un buen trabajo para que la ergonomía compense por su tamaño y resbala mucho menos pese a su acabado brillante (también resiste mejor las huellas). En su fabricación destacan el aluminio, cristal y cerámica. Lo dicho, apunta a gama alta. El módulo de la cámara está bien diseñado también, ya que evita que sobresalga y no se corre el riesgo de dañarlo si se apoya o se cae.

La pantalla tiene una tasa de refresco adaptativa. Esto significa que cuando no lo tocamos baja hasta 1 Hz (se actualiza una vez por segundo), y en cuanto hacemos contacto con el panel sube hasta los 120 Hz (120 veces por segundo). Una buena estrategia para reducir el consumo de batería… Y aprovechamos este tema para una luz y sombra del dispositivo. Lleva una batería de 5.000mAh, con carga rápida de 80W (pasa de 0 a 100 en media hora) pero el microchip de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 1 (con una memoria RAM de 12 y almacenamiento de 256 GB), es muy exquisito en su dieta y demanda constantemente energía. La potencia del móvil, en uso con alta demanda (videojuegos online por ejemplo) es muy buena y ha puntuado en lo más alto en todos los análisis de laboratorios independientes. Responde rápido, no hay saltos y no hemos comprobado mucho calentamiento. Pero la batería puede “fundirse” en cinco horas si le damos mucha caña. Otro aspecto que apuntamos en el lado de debe es el sonido: podría ser mejor teniendo en cuenta que estamos ante un móvil que ocupa el sector más alto de precio.

En donde sí se apunta muchos tantos es en el aspecto fotográfico. Y aquí volvemos al inicio y al tema de las asociaciones. OPPO ha hecho muy buenas migas firmando con uno de los más reconocidos fabricantes de lentes y cámaras: Hasselblad. Si a esto le sumamos que ha desarrollado su propio procesador neural (NPU) para procesar las imágenes (un acierto hacer esto desde cero y de forma específica para el dispositivo), tenemos un dispositivo con excelentes prestaciones fotográficas. En la parte trasera lleva tres lentes: dos de 50 MP y uno de 13 MP (2X reales y 5X híbrido, un poco justo quizás) y una cámara delantera de 32 MP. Todo esto se traduce en imágenes nocturnas de las mejores, un modo retrato de 9 puntos, muy buen gran angular y unos colores y nitidez de gran valor para los fanáticos. Otro punto a favor es su estabilizador de imagen que trabaja con cinco ejes, cuando lo habitual es dos. ¿Y en vídeo? Pasa lo mismo que en el audio: nos deja con la idea de que aún se puede mejorar. Por último destaca el desbloqueo facial, uno de los más rápidos del mercado y más cómodo que usar la huella o el patrón para desbloquearlo. Aquí la cámara y la NPU sin duda tienen mucho que ver.

Conclusión:

OPPO está apostando por un sector muy competitivo y en el que históricamente cuesta mucho entrar. El Find X5 Pro es un teléfono con dos áreas por trabajar si quiere hacerse un hueco (grabación de vídeo y calidad de sonido), pero en diseño, materiales y prestaciones, es un gama alta.

Disponible en blanco y negro. Precio: €1.300