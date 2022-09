Imágenes satelitales muestran cuánto grano quemó Rusia en Ucrania: el doble de lo que produce España en un año

De acuerdo con un estudio realizado por Observatorio de Conflictos y Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de Energía de EE. UU. casi 10 millones de toneladas de grano ucraniano se han visto afectadas por la invasión rusa. En 2020 España produjo un total de 4,1 millones de toneladas de maíz, lo que muestra el impacto que puede provocar los daños causados por la invasión rusa a Ucrania. La tecnología utilizada en este caso se basa en satélites e inteligencia artificial y podría servir como prueba de crímenes de guerra.

Para llegar a esta conclusión, los autores del estudio desarrollaron un algoritmo de detección de objetos que permitió analizar imágenes de satélite para encontrar previamente silos no identificados que habían sufrido daños durante el conflicto. El equipo utilizó imágenes satelitales históricas, así como imágenes de instalaciones de almacenamiento para entrenar el algoritmo que identificaba los depósitos dañados. Gracias a ello se pudo detectar cuánto grano se había destruido. Aunque los investigadores no pudieron analizar todas las instalaciones (el país tiene alrededor de 1300 silos de granos, de los cuales el informe examinó 344), es la evaluación más grande realizada hasta la fecha.

“Si Ucrania no tiene suficiente capacidad de almacenamiento, es posible que los agricultores no puedan sembrar la próxima cosecha – explica Nathaniel Raymond, profesor de la Escuela de Salud Pública de Yale y líder del estudio – . Si no pueden almacenar la próxima cosecha, será una crisis de disponibilidad”.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores agrícolas del mundo en parte debido a que más del 55% de su superficie terrestre es tierra cultivable. La agricultura proporciona empleo al 14 por ciento de la población de Ucrania y es su principal producto de exportación. Pero la destrucción del grano no solo afecta a Ucrania. En 2020, el país fue el quinto mayor exportador de trigo del mundo. También es el principal productor mundial de harina, aceite y semillas de girasol y el principal exportador mundial de girasol: produce un tercio del que se consume en el planeta. Países como Egipto, Indonesia, Bangladesh y Yemen dependen en gran medida del grano ucraniano. Alrededor del 40% del suministro de trigo de emergencia del Programa Mundial de Alimentos proviene de Ucrania.

Para Matthew Steinhelfer, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., atacar la infraestructura alimentaria y agrícola del país podría violar el derecho internacional: “Rusia no solo está exacerbando la crisis de seguridad global – afirma Steinhelfer –. La destrucción intencional de estas instalaciones puede constituir un crimen de guerra”.