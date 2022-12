Banishers: Ghost of New Eden, descubre la nueva apuesta de Don’t Nod en los juegos de acción

El desarrollador francés Dontnod Entertainment ha anunciado que su nuevo proyecto ‘Banishers: Ghost of New Eden’, será el título que marcará el regreso del equipo al género de la acción. Aunque la empresa es conocida mayoritariamente por firmar la serie ‘Life is Strange’, también han apostado con cierto éxito por este estilo en obras como ‘Remember Me’ o, más recientemente, con ‘Vampyr’, una tenebrosa aventura que ha sido muy bien recibida por el público.

"Banishers: Ghost of New Eden" tiene previsto su lanzamiento para 2023. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pareja de cazadores fantasmales

Presentado oficialmente durante los The Game Awards 2022, el primer material distribuido del videojuego muestra un universo repleto de criaturas sobrenaturales. En él, los jugadores asumen el papel de una pareja de cazadores de fantasmas, que emplean tanto armamento ordinario como habilidades sobrenaturales para eliminar a las criaturas. Según explica la ficha de producto:

“Antea Duarte y Red son amantes y cazadores de fantasmas -Banishers-, que juraron proteger a los vivos de la amenaza y espectros persistentes. Después de una última misión desastrosa, Antea es herida de muerte y se convierte en uno de los espíritus que detesta. En las tierras salvajes embrujadas de América del Norte, la pareja busca desesperadamente una manera de liberarla de su nueva situación.” Según Don’t Nod se podrá elegir entre los dos protagonistas, Antea, que utiliza poderes espirituales para luchar, y Red, que prefiere emplear una selección de armas más convencionales.

Red, uno de los protagonistas de "Banishers: Ghost of New Eden". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Luchar contra una maldición

Aunque ofrece elementos de acción, ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ se apoya en las profundas líneas narrativas por las que es conocida la desarrolladora. De manera que no faltarán la toma de decisiones significativas y moralmente ambiguas que afectan la historia, el mundo y el destino de todos los personajes, vivos o muertos.

Publicado por Focus Entertainment, el juego llegará a las tiendas en algún momento de 2023 con versiones confirmadas para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.