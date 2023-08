El 70% de los jugadores en Rusia usan software de entretenimiento pirateado.

Aunque la mayoría de productores y distribuidores de entretenimiento electrónico han dejado de operar en Rusiacomo consecuencia de la guerra contra Ucrania, los jugadores de la región continúan accediendo a los lanzamientos más recientes a través de medios ilegales. Si atendemos a los datos que proporciona la escuela universitaria ‘School XYZ’, más del 70% de los usuarios de software admiten haber pirateado al menos un videojuego en 2022.

Amigos sin licencia

Si bien el país ya viene arrastrando la reputación de ser un lugar tolerante con determinadas prácticas, la situación se ha complicado con la retirada de muchas de estas empresas de la región. El estudio también deja entrever que entre quienes recurren a medios ilegales para disfrutar de videojuegos, el 51% pirateó más en 2022 que en el año anterior. Además del 69% de los encuestados admitió haber jugado al menos un título pirateado el mismo año, mientras que el 27% admitió que había vulnerado las licencias de tres o más juegos y el 20% aseguró que la cifra era superior a diez títulos.

La encuesta realizada en junio de 2023 se ha producido completamente en línea y ha contado con la colaboración de 1.500 participantes de todas las regiones de Rusia. Según interpreta el estudio derivado de las entrevistas, que muchos comercios hayan dejado de operar parcial o totalmente en el país desde 2022, estaría directamente relacionado con el incremento en el número de descargas ilegales. Según la COO de la entidad universitaria, Emma Yusova, aunque la definición de piratería es bastante amplia, la mayoría de los juegos que circulan violando los derechos de autor en el país son transferidos por “trackers” de torrent.

El problema con el acceso a contenidos legítimos en la región afecta no solo a los videojuegos, también a libros, películas, música y en general a cualquier otro tipo de soporte. Según el estudio, el 31% de los jugadores que afirman no recurrir a la piratería lo atribuyen a una posición personal, mientras que el 7% no había comprado ningún juego el año anterior.

Los jugadores de Rusia tienen pocas vías fuera de la piratería

Algunas plataformas aún permiten el acceso al contenido proporcionado antes de la guerra, pero muchas de ellas ya no brindan ni siquiera eso, como Steam, que opera en Rusia, pero ya no acepta ningún tipo de pago por medios bancarios afincados en el país. Aunque es posible recurrir a alternativas para realizar las compras de forma legal, Yegor Tomsky, director general de Watt Studio con sede en Moscú, sostiene que atravesar un proceso mucho más complejo para adquirir el producto sirve de estímulo para el uso de versiones pirateadas cuyo acceso es más sencillo y rápido. "Los jugadores están acostumbrados a comprar juegos en Steam con un solo clic y, ahora, para comprar un juego, debe realizar las mismas acciones que cuando descarga una versión pirateada, por lo que todos eligen ahorrar dinero."

El papel del Kremlin

El gobierno ruso mientras tanto, continúa con su política de sustitución de las empresas occidentales del sector que han dejado de operar en el país con equivalentes locales, como con la fallida tentativa para desarrollar un competidor del motor gráfico Unreal Engine financiado por el gobierno o la inauguración de una escuela estatal de ciberdeportes, así como iniciativas algo más controvertidas, como el intento de difundir propaganda respaldada por el Kremlin a través de títulos populares en línea, incluido ‘Minecraft’ (aunque no es el único).

Según ha trascendido de una reunión en el Kremlin, el presidente Vladimir Putin se citó recientemente con varios representantes de la industria del videojuego para aclarar que se les atribuye una importancia real para el desarrollo del estado. “Estoy completamente de acuerdo contigo: los videojuegos, lo que haces, no es un juguete”, dijo a la desarrolladora Anna Kozlova, ganadora de una reciente convocatoria para desarrolladores respaldada por el estado.

La transcripción del Kremlin de algunos comentarios realizados en la reunión, (con traductor automático) revela: "En primer lugar, este es un negocio colosal, lo sabemos, multimillonario. Pero lo más importante, absolutamente lo más importante, no es el dinero. Los videojuegos deben estar en la intersección de arte y educación. Deben ayudar a una persona a desarrollarse, ayudar a encontrarse a sí misma, deben ayudar a educar a una persona tanto en el marco de los valores humanos universales como en el marco del patriotismo, y en general desde un punto de vista humanitario", aseguró Vladimir Putin a los representantes de la industria local.