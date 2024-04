Adiós a los códigos de verificación de WhatsApp, hola a las claves de acceso para iniciar sesión

La forma tradicional de iniciar sesión en WhatsApp, a través de un SMS con un código de verificación que llega al móvil del usuario, tiene los días contados. La aplicación ha comenzado el despliegue global de una nueva función de seguridad, en su versión para iOS, que la sustituirá si el usuario la activa: las llaves de seguridad o passkeys.

El método del SMS no es el más fiable, como demuestra el hecho de estafas tan extendidas como la del timo de los 6 dígitos. Este consiste en que la víctima recibe un mensaje indicándole que le ha enviado por error un código de 6 dígitos y que se lo pase. Se trata, en realidad, del SMS remitido por WhatsApp para confirmar el acceso de esa persona a la cuenta objeto del ataque, con lo que la perderá si cae en el engaño y se lo da pensando que es otra cosa. En 2016, WhatsApp añadió la verificación en 2 pasos, lo que mejoró sensiblemente la seguridad de la app para aquellos usuarios que piensen en activarla, que no son la mayoría. Las passkeys son la mayor protección al robo de cuentas que lanza WhatsApp desde entonces.

Las llaves de acceso son un método de autenticación alternativo que está siendo promovido por las grandes tecnológicas en los últimos años, como una forma de acceso más segura y que busca eliminar problemas como la vulnerabilidad que suponen las filtraciones de datos de usuarios con toda la información necesaria para acceder a sus cuentas. Ya la utilizan aplicaciones tan populares como Gmail, PayPal o iCloud, entre otras.

Con esta característica activada en WhatsApp, el usuario podrá iniciar sesión utilizando una herramienta de identificación biométrica en su móvil, Face ID o Touch ID en el iPhone, o el código de desbloqueo del mismo.

