'El Aguijón', el nuevo dron anti-drones desarrollado en Ucrania para atacar a los Shahed rusos.

La guerra en Ucrania no solo implica que este país ha recibido numerosas armas por parte de otros países, sino que también ha disparado su propia producción. Si hablamos de drones, el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania ha multiplicado por diez su capacidad de fabricarlos en el último año y espera llegar a los 4 millones de unidades este 2024. Muchos son nuevos diseños -más de 140 autorizados este año-, enfocados a las necesidades específicas de la guerra, y una de las últimas novedades es el conocido como Sting o 'Aguijón', en español.

Este nuevo dron está diseñado específicamente para alcanzar e interceptar los drones kamikaze Shahed-136 rusos de diseño iraní que participan en la guerra desde septiembre de 2022. El Sting, desarrollado por el grupo Wild Hornets, representa una solución mucho más asequible que las municiones de defensa aérea convencionales para contrarrestar la amenaza de estas municiones merodeadoras.

Según informa The Telegraph, el dron de Wild Hornets puede alcanzar velocidades de más de 160 km/h, operar a altitudes de hasta 3.000 metros y está equipado con seguimiento automático. Sin embargo, esta velocidad es algo inferior a los 180 km/h que alcanzan los Shahed-136, que ahora fabrica Rusia bajo el nombre Geran-2.

El dron FPV (siglas en inglés de Vista en primera persona) se opera desde tierra mediante un visor montado en una gafas que permiten al operador ver exactamente por dónde vuela, y Wild Hornets tiene previsto incluir un sistema de seguimiento mediante inteligencia artificial que permitirá un rastreo más preciso de los drones enemigos.

🔴 EXCLUSIVE: Developers say its latest innovation can fly faster than 100mph and at altitudes nearing 10,000ft



Find out more 👇https://t.co/4Ch6hFioUVpic.twitter.com/aVu3mg3LjV