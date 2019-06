¿Alguien se ha colado en tu foto? Esta app te permitirá borrarlo

Se trata de Bye Bye Camera, una app que elimina personas o lo que nosotros queramos directamente en una foto. Creada por el colectivo Do Something Good y el artista Damjanski, esta app busca acabar con la vanidad tan presente en la sociedad actual, eliminando a los humanos de todo tipo de fotos; incluyendo los selfies.

El programa utiliza inteligencia artificial y la tecnología YOLO ('You only look once' o 'Solo te ves una vez', en inglés), que es capaz de distinguir el contorno de una persona. Luego convierte a la figura de la persona en un área transparente que se fusiona con el entorno.

La aplicación está disponible solo para teléfonos inteligentes con el sistema operativo iOS y cuesta 2,99 dólares. Aún se desconoce si los desarrolladores van a lanzar Bye Bye Camera para Android.

Sin embaago no todo es perfecto y muchos usuarios se quejan de que la aplicación elimina las siluetas de una manera muy desigual y la calidad de las imágenes no es óptima. De hecho, en Apple Store la calificación es de 1,8 sobre 5.