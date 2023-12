Así fue la reentrada de la nave Orion en la atmósfera terrestre, vista desde su interior

Esta semana se ha cumplido un año del regreso de la nave Orion y su amerizaje en el Océano Pacifico. La primera misión del programa Artemis, que llevará de nuevo al hombre a la Luna y planea establecer una estación espacial en el satélite, finalizó con éxito tras un trayecto de 25 días y medio. La NASA ha conmemorado el aniversario esta semana con la publicación de un espectacular vídeo grabado desde el interior de la Orion durante la fase de reentrada en la atmósfera terrestre.

Artemis I fue una misión no tripulada que tuvo como objetivo poner a prueba la nave Orion que transportará a los primeros astronautas, entre ellos la primera mujer, que pisarán la Luna en más de medio siglo con Artemis III. El cohete SLS (Space Launch System o Sistema de lanzamiento espacial) junto con la nave Orion logró despegar desde el Centro Espacial Kennedy el 16 de noviembre de 2022, tras dos intentos previos cancelados. El primero, el 29 de agosto, por una lectura defectuosa de la temperatura del motor y el segundo, el 3 de septiembre, por una fuga de hidrógeno durante el abastecimiento de combustible.

Orion, diseñada por Lockheed Martin y Airbus Defense and Space, regresó a la Tierra el 11 de diciembre de 2022 tras orbitar dos veces la Luna y recorrer más de 2 millones de kilómetros, lo que le convirtió en la nave tripulada, aunque en esta ocasión no lo estuviera, construida por el hombre que más se ha adentrado en el espacio.

Artemis I tenía como objetivo comprobar el funcionamiento de Orion y de sus sistemas en una misión real antes de que Artemis II lleve a 4 astronautas, tres hombres y una mujer, a la órbita de la Luna el próximo año. El alunizaje está previsto para la siguiente misión, Artemis III.

Entre los sistemas que debían demostrar su fiabilidad se encuentra el escudo térmico que protege a la nave y sus tripulantes de las elevadas temperaturas que Orion experimenta al reentrar en la atmósfera terrestre y alcanzaron los 2.800 grados.

