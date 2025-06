Así es el T1: el móvil diseñado por Trump para acabar con el iPhone

No es la primera vez que el presidente estadounidense capitaliza su imagen. En el pasado, ha comercializado gorras, relojes y hasta calzado, todos destacando su marca personal: dorada y estadounidense. Su producto más reciente busca competir en una industria mucho más compleja: la telefonía.

El 16 de junio, la Organización Trump, un conglomerado estadounidense propiedad de Donald Trump, anunció su nueva iniciativa: Trump Mobile. Según la organización, este servicio celular está diseñado para ofrecer “conectividad de primer nivel, un valor inigualable y un servicio completamente estadounidense para las personas más trabajadoras de nuestro país”.

¿Qué ofrece este servicio telefónico?

Eric Trump, hijo del presidente y quien dirige la organización en su ausencia, afirmó que Trump Mobile “refleja los valores de los ciudadanos estadounidenses” más que cualquier otra compañía.

El servicio operará como un Operador de Red Virtual Móvil (MVNO), utilizando la infraestructura de las principales compañías telefónicas de Estados Unidos (Verizon, AT&T y T-Mobile) para proporcionar conectividad 5G. Es decir, T1 Mobile no cuenta con su propia red de torres o espectro, sino que arrienda acceso a las redes de estos operadores para ofrecer servicio a sus clientes.

El plan principal, llamado 47 Plan, tiene un costo mensual de $47,45, en referencia a los mandatos presidenciales de Donald Trump como el 45.º y 47.º presidente de Estados Unidos. Este plan incluye:

Llamadas, mensajes y datos ilimitados.

Protección del dispositivo.

Asistencia en carretera las 24 horas.

Servicios de telesalud.

Llamadas internacionales gratuitas a más de 100 países, incluyendo aquellos con bases militares estadounidenses, para “honrar a las familias que sirven valientemente en nuestras fuerzas armadas en el extranjero”.

Sin contratos ni verificación de crédito.

El móvil T1

Trump Mobile también ofrece un accesorio destacado: el móvil T1, un teléfono de $499 con un diseño característico que incluye un fondo dorado, el logotipo T1 y una bandera estadounidense en la parte trasera.

El móvil, disponible para su compra a partir de agosto, no es necesario para acceder al servicio de Trump Mobile, ya que los usuarios pueden utilizar sus propios dispositivos o adquirir el T1.

Fabricación

En línea con la política del presidente republicano, la Organización Trump anunció que todos los móviles T1 serán fabricados en Estados Unidos, a diferencia de Apple, que produce sus dispositivos en India.

“No queremos fabricar en el extranjero. No queremos hacerlo en India”, declaró Eric Trump a Fox Business el lunes.

La imposición de aranceles por parte de Trump busca fomentar la producción nacional, razón por la cual la compañía enfatiza que el T1 se fabricará en suelo estadounidense. Sin embargo, esta afirmación ha generado escepticismo. La Organización Trump aclaró que no será ella quien fabrique el producto, sino una compañía externa que utilizará la marca registrada “Trump”.

No se proporcionaron detalles sobre la empresa encargada de la fabricación. Por su parte, expertos del mercado señalan que Estados Unidos carece actualmente de los recursos necesarios para producir teléfonos inteligentes a gran escala, especialmente para cumplir con un lanzamiento en agosto.

En un artículo de la BBC, Leo Gebbie, analista de CCS Insight, afirmó: “Estados Unidos simplemente no cuenta con la cadena de suministro de alta tecnología necesaria para el ensamblaje de teléfonos inteligentes”. Sin embargo, añadió que “es posible que el dispositivo se ensamble en EE. UU. con componentes importados, lo que sería el escenario más probable para que el T1 pueda reivindicar su origen estadounidense”.

Problemas de acceso

Aunque el móvil T1 no estará disponible hasta agosto, el servicio telefónico de T1 Mobile ya puede contratarse. Sin embargo, ha presentado varios problemas. Shira Ovide, analista de The Washington Post, intentó contratar el servicio de inmediato, pero no pudo acceder a él a pesar de haber sido cobrada.

Además, señaló que el precio anunciado de $47,45 no es del todo exacto, ya que se añaden $17,25 adicionales. Según Ovide, “no está claro si se trata de impuestos gubernamentales obligatorios u otras tarifas descritas como impuestos”. El costo final asciende a $64,70.