Así será la traducción automática de chats y canales en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo y, aunque añade novedades continuamente, en algunos aspectos queda por detrás de otras, como Skype o Meet, que no tienen una base de usuarios tan masiva. Una de ellas es la traducción automática que, para enhorabuena de los más de 2.000 millones de usuarios que abarcan todas las nacionalidades y lenguas, se encuentra actualmente en desarrollo.

El medio especializado en WhatsApp WABetainfo ha publicado novedades sobre este desarrollo cuya existencia se conoció el pasado julio y que ya parece más cerca de llegar a todos los usuarios. La aplicación podrá traducir de forma automática todos los mensajes que lleguen a un chat y las actualizaciones de los canales, de forma que el lenguaje ya no será una barrera para comunicarse con otras personas ni seguir a canales de cualquier lugar del mundo.

Una de las virtudes de WhatsApp es su encriptación de extremo a extremo que impide que terceros, incluida WhatsApp, puedan conocer el contenido de los mensajes. Un sistema de traducción en la nube es incompatible con mantener esa encriptación, por lo que las traducciones se realizarán de forma local en el dispositivo del usuario, asegurando su privacidad.

Esto requerirá que descargue en el móvil los paquetes de idiomas necesarios para las traducciones. Al ejecutarse la traducción de forma local, la función estará disponible cuando el dispositivo no cuente con conexión a Internet.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.26.9: what's new?



WhatsApp is working on a feature to translate chat messages and channel updates, and it will be available in a future update!https://t.co/GJ5tGESJGXpic.twitter.com/7EiYVEMpnc