Caída de Whatsapp, Instagram y Facebook a nivel mundial

Mal día para Meta. Todas las redes que le han convertido en uno de los gigantes tecnológicos de la actualidad están teniendo dificultades con el servicio: WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Los fallos han comenzado poco antes de las 19:00 de hoy, hora peninsular, y aún se mantienen aunque comienzan a dar indicios de una mayor estabilidad.

Según el portal DownDetector, que monitoriza la actividad en Internet de los principales servicios y plataformas, la caída de los servicios tiene un alcance global, aunque no se está mostrando con la misma intensidad en todos los países. En el caso de España, los reportes de incidencias que los usuarios envían a la plataforma se dispararon a las 7 menos cuarto de esta tarde, de forma simultánea en las 4 plataformas de Meta.

En el caso de WhatsApp, los usuarios denuncian mayoritariamente problemas con el envío de mensajes -80% de los informes-, la aplicación -17%- y al iniciar sesión -3%-. En Instagram, al cargar el feed de publicaciones -51%-, acceder al sitio web -25%- e iniciar sesión -24%-. En Facebook, al iniciar sesión -63%-, cargar el contenido -20%- y acceder al sitio web -17%-. En Facebook Messenger, las principales incidencias son en el envío de mensajes -64%-, iniciar sesión -27%- y cargar el sitio web -9%-.

Meta ha reconocido que está teniendo problemas con sus plataformas que impiden a "algunos usuarios acceder a nuestra web" y aseguran que están trabajando para que WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram vuelvan a la normalidad.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.