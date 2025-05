China usa Deepseek para crear su sexta generación de cazas furtivos

DeepSeek, la respuesta china a ChatGPT, gratuita y sumamente efectiva, va a comenzar una nueva tarea destinada a modernizar sus capacidades aeroespaciales. La idea se habría originado en un ingeniero de defensa que confirmó que DeepSeek está ayudando a desarrollar el avión de combate más moderno del país.

La revelación, confirmada por Wang Yongqing, diseñador jefe del Instituto de Diseño de Aeronaves de Shenyang, destaca un giro estratégico hacia la innovación impulsada por la IA dentro del complejo militar-industrial chino. En declaraciones al periódico estatal Chinanews.com, Wang afirmó que sus equipos de ingeniería han comenzado a incorporar sistemáticamente DeepSeek, el modelo de lenguaje extenso desarrollado en China, en el ciclo de desarrollo de aviones de guerra de nueva generación.

Esta medida representa un esfuerzo deliberado por aprovechar la IA no solo para la automatización, sino como copiloto conceptual para resolver desafíos complejos y de alto riesgo en el diseño y la integración de sistemas. Wang explicó que sus equipos han investigado exhaustivamente cómo se pueden utilizar los modelos de lenguaje extenso (LLM), como DeepSeek. Destacó que estos modelos pueden acelerar el análisis y proporcionar nuevas soluciones a problemas técnicos.

“Esta tecnología ya está demostrando un valor operativo considerable – explica Wang -, proporcionando metodologías y vías novedosas para la futura I+D aeroespacial”. Wang cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en el Instituto de Diseño de Aeronaves de Shenyang, filial de la estatal Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC).

Bajo su liderazgo, el instituto ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los cazas multifunción de primera línea de China, incluyendo el J-15 “Flying Shark” embarcado y la plataforma furtiva J-35 de próxima generación, fabricada por Shenyang Aircraft Corporation.

Wang enfatizó que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta periférica, sino que se está integrando en los flujos de trabajo centrales y citó como ejemplo la automatización de los procedimientos de verificación y revisión, que requieren mucho tiempo, lo que permite a los ingenieros sénior redirigir sus recursos cognitivos hacia la resolución de problemas de alta prioridad y la arquitectura de sistemas.

“Esto no es solo una mejora técnica; es un indicador de la trayectoria estratégica de la innovación aeroespacial”, añade Wang, quien confirmó el desarrollo continuo de variantes multipropósito del J-35 con capacidad operativa dual aire-mar, afirmando que el progreso avanza de forma constante según los planes establecidos.

La expectativa es que la plataforma desempeñe un papel clave en las operaciones de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) y la Armada, reduciendo aún más la brecha tecnológica con los cazas furtivos occidentales. Al mismo tiempo, la evidencia visual sugiere que China ha intensificado las pruebas de vuelo de lo que se presume son aviones de combate de sexta generación, especulativamente denominados J-36 y J-50 en el ámbito de la defensa.

🚨Breaking: A Chinese 6th-generation fighter jet has reportedly taken its first flight, and has been seen being escorted by a J-20 Mighty Dragon. The date of this maiden voyage has a significance to China, as it is Mao Zedong's birthday.

This jet has been dubbed the AVIC Baidi… pic.twitter.com/asFbYR2kCF

🦅🇺🇸