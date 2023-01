Cómo leer mensajes sin dejar rastro y otros 6 trucos ocultos en WhatsApp.

La app de mensajería más usada del mundo cuenta con una larga lista de herramientas y trucos que mejoran la experiencia de uso pero que permanecen desconocidas para muchos de sus dos mil millones de usuarios Te contamos 7 de ellos con los que sacarás un mejor partido a WhatsApp.

Cómo leer mensajes sin que se enteren

La mayoría de usuarios conoce la opción de desactivar la Confirmación de lectura para que el emisor de un mensaje no pueda ver el doble check azul que confirma que ha sido abierto en el WhatsApp del receptor, pero esta barrera se puede sortear fácilmente seleccionando un mensaje y pulsando en Info para descubrir si, además de entregado, ha sido leído. Más eficaz es leerlo desde la vista previa del mensaje que un smartphone muestra con la pantalla bloqueada. Sólo hay que mantener pulsado el icono de WhatsApp que aparece cuando hay mensajes sin leer para acceder al contenido sin tener que entrar en el chat correspondiente o desbloquear el teléfono. Frente a este recurso, el emisor del mensaje no tiene manera de saber si ha sido leído o no. El mismo truco puede emplearse con el teléfono desbloqueado consultando el menú de notificaciones.

¿Quieres guardar un chat en particular? Envíate una copia por correo

Puedes tener algún chat que sea de tu interés y borrarlo accidentalmente. Para evitarlo, sin tener que recurrir a un backup completo de la aplicación, puedes guardar chats individuales enviándote una copia al correo electrónico. Para ello abre el chat de tu interés y el menú de los tres puntos selecciona Exportar chat y a continuación Gmail o el programa de correo electrónico que uses. WhatsApp te dará la opción de incluir los archivos multimedia enviados por el chat o no.

Grabar mensajes de audio sin tener que mantener pulsado el icono del micrófono

Quizás no te hayas fijado en el icono del candado que aparece junto al del micrófono cuando lo pulsas para iniciar la grabación de una nota de voz. Si deslizas el dedo hacia él la grabación se realizará sin necesidad de mantener pulsado el micrófono, dejándote las manos libres para otra cosa.

Fijar chats en la parte superior para que no se te pasen mensajes

Puedes destacar una conversación sobre las demás y fijarla al inicio de la pestaña de chats para que no se te pase ningún mensaje- En Android debes mantener pulsado el chat de tu interés y seleccionar en la barra de herramientas superior el icono de la chincheta. Pasará automáticamente a la primera posición de la lista de chats y se mantendrá allí aunque entren nuevos mensajes en otras conversaciones. En iOS se accede a la opción deslizando el chat de izquierda a derecha.

Enviar fotos y vídeos que se ven solo una vez

Esta función llegó en 2021 a la aplicación y aún muchos usuarios la desconocen o nunca se han preguntado que significa ese 1 dentro de un círculo que aparece junto a la caja de texto Añade un comentario cuando se envía una foto o un vídeo por WhatsApp. Pulsar en el 1 hará que el archivo se borre del equipo receptor tras mostrarse una única vez. Ten en cuenta que esto no impide que pueda sacarse una captura de la pantalla en el momento de abrirse la foto o el vídeo.

Usar identificación biométrica para que nadie más pueda entrar en tu WhatsApp

Si quieres mantener la privacidad de tu WhatsApp aunque tu móvil sea manejado por otras personas, puedes habilitar la identificación biométrica por huella dactilar siguiendo la ruta Ajustes>Privacidad>Bloqueo con huella dactilar. En iOS, podrás usar también Face ID.

Compartir el seguimiento de la ubicación

Porque llegas tarde o por otro motivo, hay ocasiones en las que la herramienta de ubicación puede ser muy útil. WhatsApp permite configurar el rastreo de una ubicación para que permanezca activo durante un periodo de tiempo que puede ser de 15 minutos, 1 hora u 8 horas.

Para usar esta función dentro de un chat en Android debes pulsar en el icono de adjuntar y seleccionar Ubicación. A continuación, WhatsApp te mostrará la opción Ubicación en tiempo real, que puedes cambiar por Enviar mi ubicación actual si quieres dejar ver dónde estás pero no quieres el seguimiento de tu posición. Pulsa en ella y a continuación establece el periodo de tiempo durante el que permanecerá activo el seguimiento de tu posición. En iOS, el camino para llegar a esta opción es un poco diferente y debes pulsar, dentro de un chat, en la opción + para acceder al envío de la ubicación.