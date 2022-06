Cómo saber si han visto tu mensaje en WhatsApp, aunque hayan desactivado la confirmación de lectura

La privacidad está muy bien pero algunas de las funciones que la protegen pueden resultar incómodas en ocasiones. En WhatsApp, por ejemplo, la de confirmación de lectura que desactiva el doble tic azul puede resultar muy práctica en un entorno laboral o con contactos poco conocidos, pero no dejarle saber a un familiar o amistad si has visto su mensaje puede resultar todo lo contrario. Dado que la aplicación aún no permite discriminar contactos con esta función, al contrario de lo que sucede con los estados o la última hora de conexión, afecta tanto a quien conviene como a quien no.

A falta de doble tic azul junto al mensaje, la aplicación permite algunos atajos y trucos para llegar a conseguir la misma información, si ha sido visto o no. Te explicamos como puedes hacerlo según se trate de un mensaje en un chat grupal o privado.

En un chat grupal

Empecemos por lo sencillo. En un chat grupal no es que se elimine la confirmación de lectura sino que funciona de otra manera dado que usar el doble tic azul no tiene sentido cuando son varios los contactos que pueden ver un mensaje, incluso decenas. A lo que si puedes acceder es a un listado de todos los contactos que han visto tu mensaje dentro de un grupo siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp y entra en un chat grupal .

Mantén pulsado brevemente el mensaje que quieres comprobar quien lo ha abierto en su móvil.

Tras seleccionarlo, pulsa en el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Selecciona Info. en el menú que se despliega.

WhatsApp te mostrará el apartado Leído por junto a un doble tic azul y con los contactos que lo han abierto. También verás un segundo apartado, Entregado a junto al doble tic gris, con los que lo han recibido pero no han accedido todavía.

En un chat privado

Aquí la cosa se complica dado que WhatsApp no permite obtener esa información sobre un mensaje de texto cuando se ha desactivado la confirmación de lectura. Pero la confirmación de lectura es eso, de leer, por lo que no afecta a otro tipo de mensajes como son las notas de voz.

Lo que es una limitación también tiene una ventaja. En el caso de los mensajes de textos, se puede saber si el receptor ha accedido al mensaje, pero no sí lo ha leído. En el caso de los audios, WhatsApp informa también de si ha sido reproducido. Para saberlo, debes seguir estos pasos.