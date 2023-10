¿Cómo saber si tu teléfono cambiará la hora automáticamente por la noche?

En la noche de este sábado, cuando sean las 3 de la madrugada, el reloj se retrasará una hora y volveremos a las 2 de la mañana para cumplir con el horario de invierno. Aunque su impacto en la salud es discutido, tanto como para no saber si será una práctica que se mantendrá en el tiempo, mientras dure tenemos que asegurarnos de respetarlo. Y parte de ello es confirmar que el smartphone cumplirá el cambio.

A menos que tengamos un teléfono Android o un iPhone muy antiguo o que nos hayamos entrometido con la configuración de fecha y hora o desactivado la opción de a hora automática de la red, no deberíamos tener que hacer nada.

El teléfono verificará automáticamente la fecha y hora correctas en la red y cambiará la hora del sistema, sincronizando también el calendario y las alarmas para que sigan siendo correctas. Todo esto es posible gracias a la conexión constante del móvil a internet y la actualización del sistema: al fijar la hora a nuestro lugar, el ajuste se lleva a cabo de modo automático.

Pero, ¿qué pasa si el teléfono está apagado o en modo avión? No habrá problema tampoco, todo se actualizará apenas se vuelva a conectar a la red. Puede ser que, pese a esto, quieras asegurarte de tener todo correcto. En este caso iOS y Android funcionan de modo ligeramente diferente.

La ventaja de contar con iOS es que solo un fabricante lo utiliza. No hay capas propias desarrolladas por otras marcas y el proceso es muy sencillo. En caso de que tengas un smartphone de Apple, iOS no cambia, por lo que siempre tendrás que seguir estos mismos pasos. El primero es ingresar a la aplicación de ajustes del teléfono. Ir a General, acceder a Fecha y hora y confirmar que la casilla de Ajuste automático está activada. Esto añadirá de forma instantánea la zona horaria, si tenemos habilitado el GPS. La zona será Madrid o Canarias, dependiendo de lo que señale nuestro GPS. Estas opciones solo indican Hora Peninsular o Canarias, no la ubicación exacta.

Con Android la opción es algo más compleja, ya que Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme o Nothing, entre otros, tienen una capa de personalización del sistema operativo que hace que sea ligeramente diferente el proceso.

Aún así, el esqueleto del proceso es básicamente el mismo. Para comprobar que nuestro Android esté preparado para el cambio de hora, hay que ir a Ajustes, luego abrir la pestaña de Sistema, abrir la opción Fecha y hora y confirmar que la casilla de Establecer hora automáticamente y la pestaña de Establecer zona horaria automáticamente estén activadas.

Si confirmamos esto no deberíamos preocuparnos y podremos aprovechar para dormir una hora más este fin de semana.