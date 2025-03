Esta es la palabra que nunca debes decir si sospechas que una llamada es una estafa.

No es posible saber cuántas estafas telefónicas se producen al año en España, dado que es un dato que el Ministerio del Interior no desglosa en su balance anual de criminalidad, pero sí que son muchas. Interior las engloba dentro de las estafas informáticas, que pueden usar o no la llamada telefónica como medio de contacto con la víctima y que en 2024 constituyeron el 88,9% - 414.133 infracciones penales - de los ciberdelitos y el 16,9% de toda la criminalidad. Un número al que, si se suman las no denunciadas y las que se quedan en intentos, es mucho mayor. En otras palabras, es importante estar prevenido a la hora de descolgar el teléfono ante un número desconocido.

De hecho, hay que cuidar mucho las palabras que se emplean en una conversación si se sospecha que puede ser una estafa. Normalmente, si en una llamada alguien te pregunta '¿me puedes escuchar?', '¿estás ahí?' o '¿eres tú?', contestarás inmediatamente que sí. Pero si el interlocutor es desconocido y, sobre todo, las formula al inicio de la conversación, es posible que estés ante un intento de estafa.

Por qué no debes decir la palabra Sí en una llamada con un número desconocido

Este tipo de engaños funcionan de la siguiente manera. Recibes una llamada de alguien que casi de inmediato pregunta: '¿Me oyes?'. Su objetivo es que respondas 'Sí', algo que la mayoría hace instintivamente en esa situación. Puede que haya algunos rodeos para aportar credibilidad a la situación, como 'Tengo problemas con mis auriculares' o 'Te llamo enseguida'. Pero, en realidad, esa persona con la que estás hablando ni siquiera tiene por qué ser real, sino una llamada robótica que graba tu conversación, y ese 'Sí' que diste podría ser editado posteriormente para que parezca, por ejemplo, que autorizaste una compra importante que nunca recibirás y sí el estafador. Tu 'Sí' también podría confirmarle al estafador que el número de teléfono que marcó es real, lo que permitiría futuras estafas telefónicas.

En otras variantes de la estafa, la persona que llama puede preguntar: '¿Es [su nombre]?' o alguna otra pregunta que responda 'Sí'. Es posible que la persona que llama no cuelgue de inmediato y continúe la conversación para intentar robar tu información personal o grabar más tu voz. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado a quién se dice 'sí' en una llamada con un número desconocido.