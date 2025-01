¿Te llama un número que no conoces? El método LAP de la Policía Nacional para evitar estafas telefónicas

El spam y las estafas telefónicas son una plaga que ha cambiado la manera de relacionarnos con nuestros teléfonos. Hoy en día, recibir una llamada de un número que no está en nuestra agenda ni conocemos invita a la desconfianza por la alta probabilidad de que se trate de spam o no tanta de que pueda ser algún tipo de estafa.

Una manera de obtener cierta seguridad es comprobar en Internet si el número está registrado en alguna de las plataformas online que recogen las denuncias de los usuarios sobre los números de teléfono problemáticos y explican su naturaleza, pero esto no siempre es práctico. Ante este tipo de situaciones, la Policía Nacional recomienda utilizar el método LAP.

LAP es un acrónimo para Localización, Autor y Propósito. Esta estrategia, explicada por el cuerpo de seguridad en su cuenta de X, aporta unas reglas que te pueden servir para identificar si una llamada de un número desconocido es un intento de estafa.

¿Dudas cuando te llama un número que no tienes en tu agenda?



Localización se refiere a la procedencia que indica el prefijo. 'Antes de contestar una llamada, fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación. Si es diferente del +34 de España, no lo cojas, a no ser que estés esperando una llamada de ese país o que te una alguna relación con él', explica el agente en el vídeo. El motivo es sencillo: muchas estafas emplean números de teléfono desde otros países que dificultan su identificación por las autoridades, y algunos aparecen mucho más que otros en este tipo de delincuencia.

Autor se refiere a tener una forma de poder confirmar la identidad de la persona que está llamando, si es alguien que en teoría conoces pero la realiza desde un número que no tienes registrado. No hay que olvidar que las estafas en las que se clona la voz de una persona mediante IA ya no son una novedad. En este caso, puedes confirmar la identidad 'preguntándole un dato que solo conozcáis vosotros, como puede ser su cumpleaños, el nombre de una mascota, tu color favorito o bien con una clave previamente pactada'. En caso de no conocer a la persona o no tener interés en la entidad que dice estar representando, lo mejor es colgar, de acuerdo con la Policía.

Por último, el propósito es el último paso y el más importante. Es habitual que un estafador trate de generar urgencia en la víctima. La Policía recomienda mantener la calma y llevar la iniciativa en la conversación. Y si con cualquier excusa te piden datos personales, bancarios o dinero, 'cuelga'.