Estos son los nombres que peor se pronuncian en cada país según un reciente análisis

Con licencia de los lectores voy a hablar en primera persona: me ha ocurrido cientos de veces. En español mi nombre (Juan) es muy común, pero para nativos de habla inglesa, por algún motivo desconocido, su pronunciación es un enigma. No importa que me presente como Juan (con énfasis en la J), casi siempre lo repiten como Guan, incapaces de aceptar el sonido J inicial. Tranquiliza saber que no es un problema personal: el nombre Juan tiene cerca de 300.000 problemas de pronunciación, de acuerdo con WordFinderX.

Esta web seleccionó y clasificó una lista de 12.768 nombres y sus orígenes utilizando Nameberry.com, una página de internet que explica el origen y significado de los nombres. A continuación, buscaron cuántas veces se había escuchado cada uno de estos nombres en Forvo.com, una biblioteca de pronunciación en línea, para determinar cuáles son los nombres peor pronunciados en todo el mundo.

En el primer lugar de la lista se ubica el nombre Sean, cuya pronunciación es muy similar a John, con aproximadamente 1 millón de visitas en Forvo, superando por lejos al segundo lugar Xuxa, nombre de origen portugués (aunque WordFinderX ponga vasco). El podio lo completa Victoria y a continuación tenemos a Francisco, Anna (sexto lugar), Estrella (séptimo), Benjamín (noveno), María (undécimo), David (en el décimo quinto), Laura (puesto 18) y Juan (décimo noveno).

Puede que el nombre Anna despierte confusión, pero muchos países de habla inglesa no pronuncian la A final, otros distinguen Anne de Ann, pronunciando la e como un I alargada y así…

La versión española del alfabeto latino tiende a confundir a los angloparlantes. El uso de una doble L, por ejemplo, es un dígrafo muy español: una combinación de dos letras que crean un nuevo sonido (como ph que da un sonido f en inglés). Estrella y Guillermo son nombres españoles que suelen pronunciarse mal porque siguen este patrón.

Pero los sonidos vocálicos españoles también confunden a las lenguas extranjeras. Y aunque la pronunciación de las letras españolas es más consistente que en muchos idiomas, un nombre como Luz también se presta a confusiones o pronunciaciones incorrectas.

Estos son los 20 nombres en español que peor se pronuncian. Y Juan está en el podio (probablemente por primera y única vez).