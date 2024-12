El gadget del sábado: Huawei Mate X6, el plegable con la mejor cámara

Una de las premisas más importantes en las estrategias de marketing es el uso de la competencia. Por ejemplo, se ha demostrado que poner un restaurante de comida rápida frente a otro, estimula las ventas de ambos. En el sector tecnológico ocurre algo similar: la innovación se nutre de los avances de la competencia. Y viceversa: cuando se pierde un rival, los avances se resienten. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con Huawei desde el veto de Google. El problema es que, en este caso, somos los usuarios los que hemos perdido.

Huawei fue una de las primeras marcas en presentar un dispositivo plegable cinco años atrás, unos pocos meses después de Xiaomi y a la par de Samsung. Esto nos indica experiencia, tanto en plegables modelos flip como flop. El nuevo modelo Huawei Mate X6 es un ejemplo de ello.

Desde el diseño premium, hasta la durabilidad de la bisagra y la calidad de la pantalla (OLED que pasa de 6,45 pulgadas a 7,93), todo apunta a un smartphone cuidado. Uno de los aspectos más interesantes de este plegable es que, en su posición “cerrada” es de 9,8 mm, apenas dos milímetros más que un iPhone 15. De este modo, el Mate X6 derrota uno de los grandes obstáculos de los plegables: su grosor plegado o, traducido, el lugar que ocupa, ya que parece casi un móvil “normal”. Si a eso le sumamos que pesa casi lo mismo que un S24 Ultra de Samsung (239 grs. contra 232 del coreano), el trabajo de diseño se hace más patente aún.

En lo que respecta a batería, cuenta con unos 5510 mAh, lo que hace que destaque más su peso y una carga rápida de 66 W, muy bien, aunque no excelente. A eso le suma carga inalámbrica de 50 W e inalámbrica inversa de 7,5 W.

Las pantallas también tienen un notable trabajo detrás. En lo positivo, resolución, calidad, brillo, decenas de gestos habilitados para crear atajos y la ausencia de un relieve en la zona del pliegue, tanto en lo visual como en lo táctil. En el apartado negativo, lo único a señalar es que al abrirlo para ver vídeos, el modo panorámico no está muy bien conseguido y aparecen zonas más oscuras. Es un defecto propio del tamaño y configuración de los plegables, lo cual no le exime, aunque sí lo justifica.

Una minitableta, así es el MteX6 Huawei Huawei

El modo multitarea es rápido y fácil en las transiciones. Esto en parte se debe a uno de los microchips más trabajos por Huawei (el Kirin 9020), a su memoria RAM (12 GB, que no se deja amedrentar por tareas complejas) y un almacenamiento de 512 GB.

El Mate X6 llega con EMUI 15, basado en Android 12. ¿Molesta la ausencia de Google? En absoluto. Ya es hora de ser francos en este apartado. Entre la app store de Huawei y Aurora Store, tenemos acceso a todas las aplicaciones sin problema, con perfecta compatibilidad y sin retrasos. No usar un Huawei por Google ya no es excusa. Pero… la ausencia de 5G sí puede ser un motivo. Y este quizás es el único lastre (por ahora) que tiene el Mate X6. Y su precio: roza los 2000 euros.

La gran baza de este plegable de alta gama es su fotografía. Desde hace una década, al menos, Huawei, sus móviles, han destacado por estar, como mínimo, en el podio de la fotografía móvil. Pero no ocurre lo mismo con los plegables que en general no han destacado en este aspecto. Para dar carpetazo a esto, el MateX6 se inspira en su primero “unilateral”, el Huawei Pura 70 Ultra, vistiéndolo con una triple cámara de 50 MP, 40 MP (gran angular) y un tele de 48 MP. A ellos le suma una lente frontal de 8 MP muy digno. Un móvil con esta configuración (de batería, microchip, pantalla, carga y fotografía) ya sería un gama alta, pero si a eso le sumamos la experiencia plegable, abre una puerta que, si no fuera por el 5G y en segunda instancia Google, estimularía mucho más la competencia.

Veredicto:

Si el presupuesto no es un obstáculo, la experiencia de pantalla y fotografía, llevan al MateX6 a un nivel superior.