Gamescom 2023: Descubre el catálogo de videojuegos que están por venir

Un año más, la ciudad alemana de Colonia está acogiendo en el centro de convenciones Koelnmesse la feria de electrónica de consumo interactiva más importante de Europa. El evento, que tendrá lugar del 23 al 27 de agosto, arrancaba con el Opening Night Live y el esperado ‘Starfield’ de Bethesda, que al son de una versión orquestal de “Rocket Man” de Elton John y en compañía de Todd Howard, desvelaba un tráiler de acción real en que se ofrece un atisbo de las maravillas y misterios que Constelación anhela descubrir en la entrega.

‘Starfield’ es el primer universo nuevo en más de 25 años de Bethesda Game Studios. En este juego de rol ambientado entre las estrellas que llegará el próximo 6 de septiembre a Xbox Series X|S y PC, los jugadores podrán hacerse el personaje que deseen y explorar con una libertad sin precedentes mientras se embarcan en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad.

El título basado en la mitología del Rey Mono y en la novela del siglo XVI “Viaje al Oeste”, ‘Black Myth Wukong’, de Tencent y Epic Games, se ha paseado por la feria alemana y ha presentado un nuevo avance del juego, en el que presumió de combates dinámicos e interesantes localizaciones inspiradas en la antigua China. El proyecto ha logrado atraer una considerable atención más allá de sus fronteras y es uno de los pocos títulos de alto presupuesto producidos en Asia Oriental que ha captado el interés del público occidental. Desafortunadamente, sigue en proceso de desarrollo y por el momento no se ha confirmado fecha para su debut.

Pearl Abyss, por su parte, ha desvelado nuevas imágenes de ‘Crimson Desert’, el prometedor proyecto de acción y aventuras de mundo abierto anunciado en 2020. En el tráiler, que muestra una calidad gráfica excepcional, hemos podido echar un vistazo a la historia y jugabilidad del protagonista principal, Kliff, que investiga los sucesos que acontecen en la región de Hernand. Otros aspectos destacados son las interacciones con el entorno y los PNJ, los combates capturados mediante la técnica motion capture y las secuencias de acción, que ofrecen una sensación de realismo y una jugabilidad mejorada. Desarrollado utilizando el motor de nueva generación BlackSpace Engine, propiedad de Pearl Abyss, la entrega cuenta la historia de unos mercenarios que luchan por sobrevivir en el extenso continente de Pywel. Sin fecha confirmada, se espera lanzamiento de manera simultánea en todo el mundo en PC y consolas.

Los atracadores más infames de ‘Payday 3’ tampoco se han perdido la fiesta, confirmado, de paso, un nuevo miembro para el equipo: el rapero y actor ICE-T. Según apuntan desde la desarrolladora en la entrega se hará pasar por un contratista llamado Mac, que presenta a los jugadores un nuevo encargo. En el atraco 99 boxes, habrá que formar un equipo cooperativo de 4 para infiltrarse en un almacén de contenedores de alta seguridad. Llegará el 21 de septiembre para PC, Xbox Series X|S y PlayStation.

Continuamos con ‘Assassin’s Creed Mirage’, que ha estrenado un nuevo metraje centrado en el mundo del juego, la ciudad de Bagdad, mostrando sus bulliciosas calles y verticalidad desde un ángulo único. La entrega protagonizada por Basim, promete un "regreso a las raíces". En la historia, el personaje se unirá a una antigua organización para perfeccionar sus habilidades y cambiar su destino. Recuerda, el título ha adelantado su lanzamiento para el 5 de octubre en consolas PlayStation 4, Xbox, así como para PC a través de Epic Games Store y Steam.

La serie bélica por excelencia ‘Call of Duty’ ha estrenado un nuevo tráiler gameplay de ‘Modern Warfare III’. Basado en el legado de la serie ‘Modern Warfare’, y según apuntan desde el estudio, en la secuela los jugadores podrán disfrutar de una campaña rica y envolvente, con opciones sin precedentes, un nuevo mundo abierto de zombis en el mayor mapa jamás creado, y una de las mayores colecciones de mapas multijugador. Su lanzamiento está previsto para PlayStation, Xbox y PC a partir del 10 de noviembre.

Ascendant con su recién estrenado ‘Immortals of Aveum’, y ‘Lords of the Fallen’ han mostrado sendos vídeos de secuencias adicionales. El próximo y esperado RPG de acción y fantasía oscura de Hexworks, se lanzará en todo el mundo el viernes 13 de octubre de 2023. Como sucesor espiritual de la entrega original de 2014, supone un reinicio completo de la franquicia en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

El veloz Sonic The Hedgehog y su ‘Sonic Superstars’, han desvelado detalles sobre los distintos modos multijugador que estarán disponibles en la entrega, así como los elementos de la historia que trae la tercera y próxima actualización gratuita de ‘Sonic Frontiers’. Por su parte de la mano de Quantic Dream, y tras cuatro años de desarrollo, la aventura narrativa ‘Under The Waves’ está de celebración por su lanzamiento el próximo 29 de agosto en PC, Xbox y PlaySation. En esta historia, que se desarrolla en una versión tecno-futurista de los años 70, los jugadores seguirán a Stan, un buzo profesional que trabaja para una compañía petrolera donde comenzará a experimentar una serie de eventos extraños, muy lejos, bajo las olas. Según apuntan desde el estudio, la obra pondrá el foco en la importancia de la conservación de los océanos, mostrando la vibrante vida marina y transmitiendo sutiles mensajes a través de la experiencia de juego.

El esperado ‘Mortal Kombat 1’ trae jugosas novedades con el anuncio de dos nuevas incorporaciones al elenco de personajes: el General Shao y Sinder. Los dos protagonistas se han presentado en un nuevo tráiler, titulado "Líderes del Mundo Exterior", que también ofrece un primer vistazo a su jugabilidad y los elementos de la historia. Como líder supremo del ejército del Mundo Exterior, el General Shao ha demostrado ser fiel a su reino a través de las innumerables victorias en combate. Su estilo de juego consiste en someter a sus oponentes gracias a fuerza y voluntad férrea. Sindel, por su parte, es la emperatriz del Mundo Exterior, que lucha por proteger a su familia y el imperio con su capacidad para derrotar a los enemigos con su pelo místico, sus alaridos y poder de levitación.

Finalizando la noche, los seguidores y amantes del ‘Diablo IV’ recibían gratas noticias al conocer los primeros detalles de ‘Temporada de la Sangre’ que arrancará el próximo 17 octubre con interesantes novedades. El evento girará en torno a la lucha contra el auge de los vampiros en Santuario y al uso de sus poderes. Además, se han confirmado nuevos poderes vampíricos, 5 jefes finales que sueltan objetos únicos, y muchas mejoras prácticas que mejorarán la experiencia de juego.

‘Alan Wake 2’ fue el encargado de cerrar la velada con el estreno de un nuevo vídeo que también ofrece nuevos detalles del juego de terror psicológico secuela directa del éxito producido por Microsoft Game Studios en 2010. La entrega relata una serie de asesinatos ritualistas que amenaza Bright Falls, un pequeño pueblo rodeado de naturaleza del Noroeste Pacífico. Saga Anderson, una agente del FBI famosa por resolver casos imposibles, llega para investigar los asesinatos. Los eventos no tardan en derivar en una pesadilla cuando descubre que las páginas de una historia de terror empiezan a hacerse realidad a su alrededor. Se publicará el 17 de octubre de 2023 para Xbox Series X|S, PS5 y PC.

