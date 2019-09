Internet para todos

La mayor dificultad de la comunidad: su aislamiento. A esta localidad no llegan carreteras, sino que su único acceso es fluvial. Está situada a orillas del río Napo, uno de los afluentes más importantes del Amazonas. Para desplazarse a la ciudad de Iquitos, la más cercana, hacen falta muchas horas navegando por el río. Allí conocimos de primera mano las dificultades que tienen para acceder a servicios básicos; la realidad es que no cuentan con agua potable, ni canalización y tampoco hay saneamientos. El único generador de electricidad solo aporta tres horas de luz al día. En esta línea, los habitantes de Negro Urco no tienen médicos, sino que existen dos técnicos sanitarios que se encargan de resolver algunos de los problemas de salud a los que se enfrentan en esta comunidad, pero no llega para cubrir todas las necesidades sanitarias de toda la población.

La implantación de un servicio de telefonía móvil e Internet cambió drásticamente la vida en Negro Urco. Cuando Telefónica inició este proyecto, dotó a esta comunidad de lo que más falta les hacía: comunicación inmediata con el exterior. Llezmín, una mujer de la comunidad, se siente agradecida con la llegada de la telefonía móvil; tuvo complicaciones en el parto de su séptimo bebé pero finalmente pudo tener un niño sano y salvo gracias a la comunicación que pudo mantener el técnico de enfermería con el hospital de Santa Clotilde, quienes se encargaron de enviar una avioneta para que la recogiera y la trasladara a un centro hospitalario.