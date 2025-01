Meta continuará usando verificadores de datos fuera de Estados Unidos, ‘por ahora’.

Tras dos semanas de incógnita, Meta ha confirmado que continuará usando a los verificadores de datos fuera de Estados Unidos, ‘por ahora’, a pesar de los planes para dejar de colaborar con ellos en Facebook, Instagram y Threads en Estados Unidos. Nicola Mendelsohn, directora global de Negocios de Meta, ha señalado en una entrevista con Bloomberg que la empresa observará cómo se desarrolla el nuevo enfoque en Estados Unidos antes de considerar cambios similares en otras regiones, especialmente en lugares con regulaciones más estrictas sobre ‘desinformación’, como la Unión Europea.

Mendelsohn afirmó al medio que ‘veremos cómo funciona esto a lo largo del año. Así que, por el momento, no hay cambios en el resto del mundo; seguimos trabajando con esos verificadores de datos alrededor del mundo’. En España, empresas como Newtral y Maldita se encargan de proporcionar este servicio a las plataformas de Meta.

Hace dos semanas, Mark Zuckerberg anunció un cambio radical en las políticas de moderación de Meta. Además de una mayor permisividad en los temas que los usuarios pueden debatir sin ser censurados por la compañía y una menor dependencia de los sistemas automatizados que detectan las infracciones, Meta sustituirá ‘en los próximos meses’ a los verificadores de datos por un sistema similar a las Notas de la comunidad que X, entonces aún Twitter, desplegó de forma general tras la compra de la plataforma por Elon Musk.

Las Notas de la comunidad de Meta, en cualquier caso, no funcionarán exactamente igual que las de X. Mientras que en la plataforma de Elon Musk pueden aplicarse tanto al contenido publicado por usuarios como a los anuncios, en Facebook, Instagram y Threads no podrán usarse con la publicidad. Por tanto, si una empresa publica anuncios que los usuarios consideran engañosos, no podrán señalarlo mediante este sistema.

Este sistema requiere que un número suficiente de usuarios, con inclinaciones ideológicas diferentes, se muestren de acuerdo en la publicación de una nota sobre un determinado tema. Solo cuando se alcanza un determinado grado de consenso entre usuarios con distintos puntos de vista, la nota se hace visible para el resto, además de a aquellos que participan en el sistema de evaluación, algo a lo que cualquiera podrá apuntarse.

Meta ha asegurado que tiene previsto perfeccionar el sistema a lo largo de 2025, tomando en cuenta los comentarios de los usuarios y evaluando su efectividad general en las plataformas.

Este cambio de dirección en Meta, casi una década después de iniciar el programa de verificación de datos en 2016, llega, según explicó Joel Kaplan, el recientemente nombrado director de Asuntos Globales en Meta, porque ‘estamos cometiendo demasiados errores, frustrando a nuestros usuarios y, con demasiada frecuencia, interponiéndonos en el camino de la libertad de expresión que nos propusimos permitir. Demasiado contenido inofensivo es censurado, demasiadas personas se encuentran injustamente encerradas en la “cárcel de Facebook” y, a menudo, somos demasiado lentos para responder’.

Kaplan también afirmó que ‘los expertos, como todo el mundo, tienen sus propios sesgos y perspectivas. Esto se reflejó en las decisiones que algunos tomaron sobre qué verificar y cómo. Con el tiempo, terminamos con demasiado contenido verificado que la gente entiende como un discurso y debate político legítimo. Un programa destinado a informar con demasiada frecuencia se convirtió en una herramienta para censurar’.

Zuckerberg, en un vídeo publicado al anunciar la decisión, criticó a ‘los gobiernos y los medios tradicionales’ por presionar ‘para censurar más y más’ y afirmó que ‘vamos a volver a nuestras raíces y nos centraremos en reducir los errores, simplificar nuestras políticas y restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas’.